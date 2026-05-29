إنريكي يؤكد جاهزية حكيمي لنهائي دوري أبطال أوروبا

- أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، مشيراً إلى أن النهائيات لا تُقاس بالأرقام أو الترشيحات المسبقة. - رغم تسجيل باريس سان جيرمان 44 هدفاً في البطولة، إلا أن إنريكي يرى أن الفوارق بين الفريقين ليست كبيرة، مع تشابه في أسلوب اللعب رغم الاختلافات التكتيكية. - يسعى إنريكي لتحقيق لقبه الثالث في دوري الأبطال، مؤكداً أن الحفاظ على الكأس يمثل تحدياً أكبر، مع جاهزية اللاعبين الرئيسيين للمشاركة في النهائي.

رفض مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي (56 عاماً)، وضع فريقه في خانة المرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال الإنكليزي السبت في بودابست عاصمة المجر، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة ستكون حاسمة في النهائي الأوروبي المنتظر.

ويدخل الفريق الباريسي المباراة النهائية بعدما قدّم موسماً هجومياً لافتاً في البطولة، بتسجيله 44 هدفاً، وهو الرقم الأعلى بين جميع الأندية المشاركة، في وقت يمتلك أرسنال أقوى خط دفاع بعدما استقبل ستة أهداف فقط طوال مشواره القاري، ورغم تتويج سان جيرمان باللقب للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي عقب اكتساح إنتر ميلان بخماسية نظيفة، شدد إنريكي على أن النهائيات لا تُقاس بالأرقام أو الترشيحات المسبقة.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي: "النهائيات دائماً ما تكون مباريات صعبة، وما حدث ضد إنتر الموسم الماضي كان استثنائياً بالفعل، إذ فرضنا سيطرتنا بالكامل، في نهائي الغد لا أعتقد أن هناك فريقاً مرشحاً أكثر من الآخر، وأقول ذلك بصدق. بالنسبة لنا، التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق، وأتوقع مباراة متقاربة جداً".

وتابع: "علينا أن نقدم كلّ ما لدينا طوال التسعين دقيقة، لكن في الوقت نفسه يجب أن نستمتع بالمباراة. هناك موجات من التوتر، لكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذا الضغط"، ورأى إنريكي أن الفوارق بين الفريقين ليست كبيرة كما توحي الإحصاءات، مشيراً إلى وجود تشابه في أسلوب اللعب رغم الاختلافات التكتيكية.

وأوضح "أعتقد أننا أمام أسلوبين متشابهين أكثر مما هما مختلفان، لكن مع اختلافات تكتيكية. أرسنال فريق يسجل الأهداف، ونحن أيضاً ندافع بشكل جيد، لكن كلّ طرف يقوم بذلك بطريقته الخاصة"، كما تحدث مدرب باريس سان جيرمان عن الدافع الكبير لدى أرسنال لتحقيق لقبه الأوروبي الأول، لكنه أكد أن الحفاظ على الكأس يمثل تحدياً أكبر بالنسبة لفريقه.

وقال: "إنه دافع قوي بالتأكيد، لكن هل تعلمون ما هو الدافع الأقوى؟ أن تحاول الفوز بدوري الأبطال للمرة الثانية توالياً". ويملك إنريكي فرصة دخول قائمة المدربين الأكثر تتويجاً بالبطولة، إذ قد يصبح خامس مدرب يحرز دوري الأبطال ثلاث مرات، بعدما سبق له الفوز بها مع برشلونة عام 2015، ثم مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، مضيفاً: "من المهم أن تعرف كيف تتعامل مع النهائيات، فأنت لا تعرف أبداً متى ستعود لخوض نهائي آخر".

وأكد المدرب الإسباني أن مشروع باريس سان جيرمان كان يستهدف منذ البداية التتويج القاري "هذا كان هدفي، وهدف النادي، وهدف المدير الرياضي، وكان جزءاً من المشروع، ربما لم نتوقع تحقيقه بهذه السرعة.. لقد استحققنا الفوز باللقب الموسم الماضي لأننا كنا الفريق الأفضل"، وختم حديثه بتأكيد جاهزية المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو منديش للمشاركة في النهائي، فيما أوضح عثمان ديمبيليه أنه تعافى من إصابة ربلة الساق وسيكون متاحاً للمباراة المرتقبة.