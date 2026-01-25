إنريكي وثورة سان جيرمان الهادئة... هل يسير ديمبيلي على خُطا مبابي؟

- تبنى باريس سان جيرمان فلسفة جديدة تركز على الانضباط والاستدامة، حيث يرحب برحيل أي لاعب لا ينسجم مع التوجه الجديد، مع التخلي عن سياسة الرواتب الخيالية. - شهد النادي تغييرات جذرية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، مع نهاية حقبة "النجوم الكبار" وتبني عقود تعتمد على الأداء وعدد المباريات. - رحيل نجوم بارزين مثل نيمار ومبابي وفيراتي يعكس التزام النادي بالتحول الجديد، مؤكدًا على ربط الامتيازات بالعطاء داخل الملعب.

شهد مشروع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تحولاً جذرياً في فلسفته الإدارية والرياضية، حيث فتح النادي الباب أمام رحيل أي لاعب لا يشعر بالراحة أو لا ينسجم مع التوجه الجديد، مؤكداً أنه لن يعود إلى سياسة المبالغة في الرواتب، سواء عند التجديد أو التعاقد مع لاعبين جدد. وفي هذا السياق، قد تتعثر مفاوضات تجديد عقد عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، بسبب خلافات تتعلق بالجوانب المالية (ينتهي عقده صيف عام 2028).

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، أمس السبت، قرر النادي الباريسي التخلي عن النهج الذي اعتمده لسنوات طويلة، والقائم على استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، عبر تقديم رواتب خيالية، وهي سياسة بلغت ذروتها في حقبة كيليان مبابي (27 عاماً)، لكنها لم تحقق النجاح الرياضي المنشود. ومع وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، دخل المشروع مرحلة جديدة شهدت تغييراً شاملاً في الرؤية والاستراتيجية.

واعتمد باريس سان جيرمان، بصفته بطل أوروبا الحالي، سياسة واضحة، تقوم على مبدأ عدم إجبار أي لاعب على البقاء في الفريق، إذا لم يكن راغباً في ذلك. وفي عام 2023، أعلن رئيس النادي ناصر الخليفي، نهاية حقبة "النجوم الكبار" والانضباط المتراخي، وأسند مهمة تنفيذ التحول إلى لويس إنريكي، الذي أحدث تغييراً عميقاً في مسار الفريق. وبينما كانت الرواتب في السابق مرتفعة بشكل كبير، باتت المفاوضات حالياً تعتمد على صيغ جديدة تتضمن عدة متغيرات، إذ أصبحت العقود تتضمن بنوداً تجعل الرواتب تصاعدية ومرتبطة بمستوى أداء اللاعب وعدد المباريات التي يخوضها، وأي لاعب لا يقبل بهذه الشروط، لن يكون له مكان في المشروع الجديد للنادي.

وتجسدت هذه السياسة عملياً في رحيل عدد من الأسماء البارزة، من بينها الإيطالي ماركو فيراتي في عام 2023، وكذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي كان يتقاضى أحد أعلى الرواتب داخل صفوف الفريق، إضافة للنجم كيليان مبابي، الذي انتقل لريال مدريد، وحارس المرمى الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، الذي انضم لمانشستر سيتي. وبهذه الخطوات، أكد باريس سان جيرمان دخوله مرحلة جديدة تقوم على الانضباط، والاستدامة، وربط الامتيازات بالعطاء داخل الملعب.