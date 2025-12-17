إنريكي مدرب في ثوب الساحر.. خطوات جريئة حصادها كتابة التاريخ

- قاد لويس إنريكي باريس سان جيرمان لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بستة ألقاب في موسم واحد، رغم خسارة نهائي كأس العالم للأندية، معتمدًا على قرارات جريئة مثل رحيل مبابي ورفض الصفقات الكبيرة. - أظهر إنريكي قدرته على تحويل اللاعبين، حيث غيّر مركز عثمان ديمبيلي ليصبح هدافًا بارزًا، وابتكر خططًا جديدة تعتمد على قوة المجموعة وتنوع الأهداف. - بدعم من ناصر الخليفي، استعاد إنريكي مكانته كمدرب عالمي، معتمدًا على حراس مرمى مميزين مثل لوكاس شوفالييه وماتفي سافونوف.

اتخذ مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً) عديد القرارات المفاجئة خلال فترة إشرافه على النادي الفرنسي منذ صيف 2023، وكل القرارات التي اتخذها أعطت ثمارها لاحقاً بحصاد تاريخي، بما أن فريقه سيطر محلياً وأوروبياً وعالمياً، واقترب من جمع سبعة ألقاب في موسم واحد لولا الخسارة في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشلسي الإنكليزي، ولكن يبقى الفوز بستة ألقاب في عام واحد، إنجازا كبيرا، حققته ثلاثة أندية فقط، وهي برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ويظهر إنريكي في ثوب الساحر، الذي يحصد ثمار كل قرار يتخذه رغم غرابة الموقف في بعض الأحيان، ففي نهاية الموسم الأول مع الفريق، أكد أن رحيل كيليان مبابي لن يؤثر في النادي الذي "سيكون أقوى" دون نجمه الأول، وقد صدق في هذا القرار، بما أن باريس سان جيرمان حصد كل الألقاب بعد رحيل النجم الفرنسي، كما أن المدرب الإسباني رفض الصفقات المدويّة، وابتعد عن ضمّ النجوم، مفضلاً التعاقد مع لاعبين يندمجون مع مشروعه الرياضي الذي يرتكز على قوة المجموعة، وطبعاً احتاج منه هذا القرار صبراً طويلاً، لأن الفريق وجد صعوبات في بداية الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، ولكنه في النصف الثاني ظهر فريقاً متكاملاً، هزم كبار الأندية، وخاصة الإنكليزية منها.

وخلال مشواره لحصد ستة ألقاب، اختار إنريكي تغيير مركز عثمان ديمبيلي، من جناح إلى قلب هجوم، ليفجّر كل طاقاته وأصبح هدّافاً ولاعباً حاسماً وانتهى به الأمر إلى الفوز بأفضل الجوائز الفردية في العالم، وذلك بعد أن تصرف إنريكي بحدة معه ووصل به الأمر إلى استبعاده من الفريق الأول، كما أن المدرب الإسباني عمد إلى تغيير خطة الفريق وتخلى عن قلب الهجوم الكلاسيكي، فالجميع في نادي العاصمة الفرنسية يسجل ويحرز الأهداف ويهز الشباك، فتفكير إنريكي كان منصباً على دعم الجانب الفني، بوجود وسط ميدان قوي فنياً. كما أصرّ مدرب منتخب إسبانيا السابق، على استقدام حارس جديد يُحسن اللعب بقدميه، متخلياً عن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، وقد تألق بديله لوكاس شوفالييه في بداية المشوار وأهدى الفريق لقب "السوبر" الأوروبي، وفي المباريات الأخيرة، قرّر المدرب الإسباني الاعتماد على الحارس الروسي، ماتفي سافونوف، الذي صنع الفارق، وكان بطل نهائي كأس القارات للأندية، بتصديه لأربع ركلات ترجيح، وكان نجم النهائي دون منازع.

وبعد مرحلة شكّ رافقت مسيرته عندما غادر برشلونة، ثم الفشل مع منتخب إسبانيا، نجح إنريكي في استعادة الاعتبار من خلال حصاد تاريخي وفق مشروع رياضي، حيث وجد دعماً قوياً من قبل رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، الذي أكد في عديد المناسبات، أن الفريق متعاقد مع "أفضل مدرب في العالم".