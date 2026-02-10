إنريكي مدرب بعصا سحرية.. قرارات غيرت مسيرة النادي والنجوم

- لويس إنريكي يقود باريس سان جيرمان لتحقيق إنجازات تاريخية، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة، مع سيطرة محلية وأداء مميز للاعبين مثل أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي. - إنريكي يبتكر في أساليب التدريب والمراقبة، مما ساهم في تطوير أداء اللاعبين، حيث منح ديمبيلي دوراً جديداً كمهاجم، وأعطى حكيمي حرية أكبر في التحرك، مما أدى إلى حصولهم على جوائز فردية مرموقة. - التعاقدات الذكية لإنريكي، مثل الحارس ماتفي سافونوف، ساهمت في تحقيق الفريق لألقاب إضافية، مع تأكيد ناصر الخليفي على أن إنريكي هو أفضل مدرب في العالم.

يُواصل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي (55 عاماً)، كسب الإشادة، بعد خطوات قام بها قادت النادي الباريسي إلى حصد نتائج تاريخية، وخاصة منها التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرة الفريق، فارضاً سيطرته محلياً، حيث أصبح رفاق المغربي أشرف حكيمي رقماً صعباً في كرة القدم الأوروبية.

وقد كان مدرب منتخب إسبانيا في مونديال 2022 بطل عديد اللقطات المثيرة، وخاصة منها طريقة متابعة مباريات فريقه، حيث اختار في بعض المناسبات البقاء في المنصة ولا يجلس على حافة الميدان حتى يكون قادراً على مشاهدة الميدان بشكل أفضل. كما أن إنريكي تابع بعض تدريبات فريقه من مكان مرتفع، حتى يُمكنه مراقبة تحركات اللاعبين، وهي أساليب كسرت مع الطرق الكلاسيكية التي يُعرف بها المدربون على مرّ التاريخ.

فردياً، لعب إنريكي دوراً مهماً في تطوير قدرات بعض اللاعبين، وخاصة عثمان ديمبيلي، الذي غيّر مركزه من جناح إلى قلب هجوم في بعض المباريات وهي خطوة منحت المهاجم الفرنسي فرصة من أجل كشف حقيقة مستواه، كما أن المغربي أشرف حكيمي تمتّع بحرية كاملة في التحرك على الميدان، ولا يتقيد باللعب في دور الظهير الأيمن، بل يدعم وسط الميدان، وهو ما جعل مراقبته أمراً صعباً على المنافسين، وحصد المغربي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي، وذلك بعد أيام من تتويج ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وخلال الميركاتو الصيفي، طالب إنريكي بالتعاقد مع الحارس لوكاس شوفالييه بديلاً للإيطالي جانلويجي دوناروما، وقد منحه الوافد الجديد لقب السوبر الأوروبي، ولكن عندما تراجع أداء حارس ليل سابقاً قرّر الإسباني منح الفرصة إلى الروسي ماتفي سافونوف، الذي ساهم في تتويج الفريق بكأس القارات في نهاية العام الماضي، كما أنه أصبح كابوساً يُلاحق منافسيه بقوته في التصدي لركلات الجزاء، وهو أكثر حارس تصدى للركلات في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعد أن تصدى لخمس ركلات لحد الان، بل إن إنريكي أكد أنه أفضل حارس قابله في التعامل مع الركلات.

كما أن مدرب نادي برشلونة الإسباني سابقاً لم يُطالب باستمرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار مع الباريسي عندما تعاقد مع الفريق، وبعد موسم واحد توقع أن يكون الفريق أفضل بعد رحيل النجم كيليان مبابي وكسب التحدي، فبعد رحيل الهداف الفرنسي، كسب الباريسي كل الألقاب الممكنة مقدماً عروضاً مميزة أكدت أنه يستحق التتويج بكل الألقاب.

وكسبت إدارة النادي الفرنسي رهان التعاقد مع المدرب الإسباني، ذلك أن رئيس فريق باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أكد منذ الموسم الأول للتعاقد مع إنريكي أن النادي يملك أفضل مدير فني في العالم، وهو أمر تأكد لاحقاً بعد بصمة المدرب التي أكدها في كلاسيكو فرنسا عندما قاد فريقه لتحقيق أعرض انتصار على غريمه التاريخي وذلك بنتيجة (5ـ0).