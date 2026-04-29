- قاد لويس إنريكي باريس سان جيرمان لفوز مثير 5-4 على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد "ريمونتادا" قوية في الشوط الأول بفضل أهداف كفاراتسخيليا، نيفيز، وديمبيلي. - رغم تقدم باريس سان جيرمان 4-2 في الشوط الثاني، إلا أن بايرن ميونخ استعاد تركيزه وسجل هدفين متتاليين، مما جعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات قبل لقاء الإياب. - فشل إنريكي في استغلال تراجع بايرن ميونخ، مما يضع الفريق الفرنسي أمام تحدٍ كبير في مباراة الإياب بأليانز أرينا.

تمكّن مدرب نادي باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، من قيادة كتيبته صوب انتصار صعب للغاية أمام ضيفه بايرن ميونخ، بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف، على ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن بايرن ميونخ نجح بافتتاح النتيجة، عبر نجمه هاري كين، الذي سجل ركلة الجزاء لصالح العملاق البافاري بنجاح في الدقيقة الـ17، لكن كتيبة المدرب لويس إنريكي استطاعت العودة بقوة، وتمكنت من تحقيق "ريمونتادا" مثيرة للغاية، بعدما حسمت الشوط الأول لصالحها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل كل من: خفيتشا كفاراتسخيليا، وجواو نيفيز، وعثمان ديمبيلي.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ باريس سان جيرمان ضيفه بايرن ميونخ، بهدفين متتاليين في الدقيقتين الـ57 والـ59، عبر النجمين خفيتشا كفاراتسخيليا، وعثمان ديمبيلي، ليواصل الفريق الفرنسي ضغطه الكبير على العملاق البافاري، الذي تحمّل خطه الدفاعي وحارس مرماه، مانويل نوير، التصدي لعدد من الفرص الخطرة، التي كانت ستجعل النتيجة ترتفع.

لكن إنريكي لم يستطع استغلال التراجع الذي عانى منه بايرن ميونخ في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، بعدما فقد نجومه التركيز عقب هدفي خفيتشا كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي، ظنّاً منهم أن التقدم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين كافية، لحسم المباراة أمام العملاق البافاري، وهو الخطأ الكبير للجهاز الفني للباريسي، الذي كان عليه أن يطلب من رفاق أشرف حكيمي عدم التساهل نهائياً، والعمل على قتل لقاء الذهاب، من أجل وضع قدم في نهائي المسابقة القارية.

من جهته، نجح مدرب بايرن ميونخ، البلجيكي فنسنت كومباني، الذي تتلمذ على يد مُعلمه الإسباني، بيب غوارديولا، في جعل نجوم العملاق البافاري، يعودون إلى حالة التركيز، واستطاعوا العودة بهدفين متتاليين في الدقيقتين الـ65 والـ68، الأمر الذي جعل لويس إنريكي يفشل في إغراق ضيفه على ملعب حديقة الأمراء، لأن لقاء الإياب سيكون في استاد أليانز أرينا أمام جماهير الفريق الألماني، التي ستريد رؤية "ريمونتادا" مثيرة، من أجل الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.