إنديان ويلز للتنس: ديوكوفيتش يُودَّع من الدور الرابع وتأهل ألكاراز

- نوفاك ديوكوفيتش يخرج من بطولة إنديان ويلز بعد خسارته أمام جاك دريبر في مباراة ماراثونية، حيث تفوق البريطاني بمجموعتين مقابل واحدة، ليبلغ ربع النهائي لأول مرة منذ 2016. - كارلوس ألكاراز يواصل تألقه في البطولة، متفوقًا على كاسبر رود بمجموعتين نظيفتين، ليصل إلى دور الثمانية للعام الخامس تواليًا، ويستعد لمواجهة البريطاني نوري. - إيغا شفيونتيك تتأهل إلى ربع نهائي السيدات بفوز ساحق على كارولينا موخوفا، وتستعد لمواجهة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

خرج النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، من منافسات بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بخسارته أمام منافسه البريطاني، جاك دريبر بعد مواجهة ماراثونية، في وقت تابع النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، عروضه القوية ووصل إلى الدور ربع النهائي.

وخسر النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، أمام البريطاني، جاك دريبر، في مواجهة طويلة فجر الخميس، انتهت بالتفوق بمجموعتين مقابل واحدة (6-4) ثم (4-6) و(6-7)، ليبلغ البريطاني الدور ربع النهائي، وأنهك دريبر ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة الحاسمة، ليحرمه من بلوغ ربع النهائي لأول مرة، منذ تتويجه بلقبه الخامس في منافسات بطولة إنديان ويلز عام 2016.

في المقابل تأهل الإسباني، كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالمياً، إلى دور الثمانية للعام الخامس توالياً بأداء مميز أمام النرويجي، كاسبر رود، وتفوق عليه بمجموعتين نظيفتين (6-1) و(7-6)، ليُواصل موسمه المثالي في عام 2026، وكان الإسباني، المتوّج باللقب في صحراء كاليفورنيا عامي 2023 و2024، في قمة مستواه في المجموعة الأولى، فأطلق الضربات الساحقة من كل زوايا الملعب.

وبات ألكاراز (22 عاماً) أصغر لاعب يُحقق بطولات الغراند سلام الأربع، بعد تتويجه في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم أضاف لقب دورة قطر، وها هو يواصل انطلاقته في إنديان ويلز بثلاثة انتصارات جعلت رصيده (15-صفر) هذا الموسم، وسيلتقي الإسباني في الدور المقبل مع البريطاني نوري، المصنف 29 عالمياً، الفائز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا (6-4) و(6-2).

وفي فئة السيدات حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثانية عالمياً، فوزاً ساحقاً على التشيكية كارولينا موخوفا (6-2) و(6-صفر)، وبلغت الدور ربع النهائي، وتلتقي شفيونتيك (24 عاماً)، المتوّجة مرتين في الدورة عامي 2022 و2024، في الدور ربع النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (31 عاماً، التاسعة عالمياً) الفائزة على التشيكية الأخرى كاترينا سينيياكوفا (29 عاماً، 44 عالمياً) والتي كانت جردت الروسية ميرا أندرييفا من اللقب في الدور الثالث، بنتيجة (6-1) و(1-1) ثم بالانسحاب لإصابة في وركها.