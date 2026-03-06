- نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالميًا، يواجه البولندي كاميل مايخشاك في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز، بعد تأهل الأخير بفوزه على الفرنسي جيوفاني بيتشي بيريكار. - كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، يلتقي البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثاني، بعد فوز ديميتروف على أتمان في مباراة قوية استغرقت ساعتين و25 دقيقة. - فينوس ويليامز تخرج بشكل مفاجئ من الدور الأول في الذكرى الثلاثين لمشاركتها الأولى في البطولة، بعد خسارتها أمام الفرنسية ديان باري.

تعرف النجمان الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة) والإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة) على منافسيهما في منافسات بطولة إنديان ويلز الأميركية، التي شهدت خروج النجمة الأميركية فينوس ويليامز بشكل مفاجئ من الدور الأول.

وسيلعب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، المصنف الثالث عالمياً، أمام منافسه البولندي كاميل مايخشاك في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز الأميركية، وتأهل مايخشاك، المصنف الـ57 عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، بعد تغلبه على منافسه الفرنسي جيوفاني بيتشي بيريكار بواقع مجموعتين مقابل واحدة (6-3) و(1-6) ثم (7-5).

في المقابل، سيواجه المصنف الأول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز منافسه البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز الأميركية، وتمكن ديميتروف، المصنف الـ42 عالمياً في رابطة محترفي التنس، من التغلب على أتمان، المصنف الـ52 عالمياً، بنتيجة (6-4) و(5-7) و(6-4)، في مواجهة قوية استغرقت ساعتين و25 دقيقة.

وكان ألكاراز أعفي من خوض الدور الأول كونه أحد المصنفين الأوائل في البطولة الأميركية، وسبق أن تواجه ألكاراز وديميتروف ست مرات سابقاً، إذ تميل الكفة للاعب الإسباني برصيد أربع انتصارات مقابل خسارتين، وكانت المواجهة الأخيرة بينهما تحديداً في النسخة الماضية من بطولة إنديان ويلز للتنس، إذ تفوق ألكاراز على ديميتروف في دور الـ16.

وشهدت بطولة إنديان ويلز بنسختها الحالية خروج النجمة الأميركية فينوس ويليامز (45 سنة) بشكل مفاجئ من الدور الأول، وذلك في الذكرى الـ30 لخوضها هذه البطولة لأول مرة، وودعت الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز البطولة من الدور الأول بسقوطها أمام الفرنسية ديان باري بنتيجة (6-3) و(6-7) ثم (6-1)، في ساعتين و21 دقيقة.

وكان منظمو بطولة إنديان ويلز دعوا ويليامز للاحتفال بالذكرى الثلاثين لظهورها الأول في البطولة حين كانت في الـ15 من عمرها، ومنذ عودة ويليامز إلى ملاعب التنس الاحترافية الصيف الماضي في واشنطن، خرجت من الدور الأول في جميع بطولات الفردي التي شاركت فيها، باستثناء بطولة واشنطن، إذ وصلت إلى الدور الثاني.