إنديان ويلز: تأهل صعب للمرشحين ألكاراز وديوكوفيتش

واجه كل من الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً، والنجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، صعوبات كبيرة للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة إنديان ويلز الأميركية، فجر الثلاثاء، في وقت تنازلت فيه اللاعبة الروسية، ميرا أندرييفا، عن اللقب في فئة السيدات بخروجها من الدور الثالث.

واحتاج كارلوس ألكاراز إلى تقديم أفضل ما لديه كي يقلب تخلفه بمجموعة أمام الفرنسي أرتور ريندركنيش ومواصلة بدايته المثالية للموسم بالفوز (6-7) ثم (6-2) و(6-2)، وسيواجه ألكاراز في الدور ثمن النهائي منافسه النروجي، كاسبر رود، المصنف الـ13 في التصنيف، والذي تغلب بدوره على فالنتان فاشيرو من موناكو بمجموعتين مقابل واحدة (3-6) ثم (6-3) و(6-4).

ورفع الإسباني، البالغ من العمر 22 سنة والفائز بلقب بطولة إنديان ويلز عامي 2023 و2024، عدد انتصاراته المتتالية في 2026 إلى 14 في سلسلة شهدت تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة ودورة قطر. في المقابل لم يكن وضع نوفاك ديوكوفيتش أفضل من كارلوس ألكاراز، إذ عانى الصربي البالغ 38 عاماً لتخطي منافسه الأميركي، ألكسندر كوفاتشيفيتش، (6-4) ثم (1-6) وبعدها (6-4)، واحتاج المتوّج بـ24 لقباً كبيراً إلى أكثر من ساعتين لتجاوز منافسه المصنف 72 عالمياً والبالغ 27 عاماً الذي بدا في أفضل حالاته على صعيد الإرسال.

ويبلغ الصربي ديوكوفيتش، المُتوّج خمس مرات في كاليفورنيا لكن آخرها يعود إلى 2016، ثمن النهائي للمرة الأولى منذ عام 2017، إذ سيواجه حامل اللقب البريطاني، جاك درايبر، الذي تغلب على منافسه الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (6-1) و(7-5)، وسقط الأسترالي أليكس دي مينور السادس أمام البريطاني كاميرون نوري (29) بمجموعتين (6-4) و(6-4)، في وقت تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف الـ11 عالمياً بفوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايس (6-4) و(6-صفر).

وفي فئة الألف نقطة للسيدات، انتهى مشوار ميرا أندرييفا حاملة اللقب والمصنفة ثامنة عالمياً عند الدور الثالث بخسارتها أمام التشيكية غير المصنفة كاتيرينا سينياكوفا (6-4) و(6-7) ثم (3-6)، واستهلت أندرييفا، البالغة 18 عاماً، مشوارها في الدورة باكتساح الأرجنتينية سولانا سييرا (6-صفر) و(6-صفر)، لكنها واجهت صعوبات مبكرة أمام سينياكوفا.