إنديان ويلز: تأهل سينر وسابالينكا بسهولة إلى ثمن النهائي

- يواصل الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، تألقه في بطولة إنديان ويلز بفوزه على الكندي دينيس شابوفالوف، ليتأهل لمواجهة البرازيلي جواو فونسيكا في الدور ثمن النهائي. - الألماني ألكسندر زفيريف يحقق فوزًا صعبًا على الأميركي براندون ناكاشيما، ليواجه الأميركي فرانسيس تيافو في الدور المقبل، في إعادة لنهائي دورة أكابولكو. - في فئة السيدات، تتأهل البيلاروسية آرينا سابالينكا واليابانية نعومي أوساكا إلى ثمن النهائي، حيث ستلتقيان في مواجهة مرتقبة.

تابع الإيطالي، يانيك سينر (22 سنة)، المصنف ثانياً عالمياً، رحلته في منافسات بطولة إنديان ويلز الأميركية للتنس، ومثله فعلت البيلاروسية، آرينا سابالينكا، التي تسعى لتحقيق لقب جديد في مسيرتها الرياضية المُميزة.

وتفوق الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، على منافسه الكندي، دينيس شابوفالوف، بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-2)، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي، حيثُ سيواجه النجم البرازيلي الشاب الصاعد، جواو فونسيكا، وأنقذ الأخير نقطتَي مباراة في فوزه على الروسي كارين خاتشانوف في الدور الثاني، قبل أن يتغلب على الأميركي تومي بول التاسع (6-2) و(6-3)، وقدم فونسيكا مستوى عاليا بضرباته القوية وبلغ للمرة الأولى الدور الرابع في إحدى دورات ماسترز الألف نقطة.

في المقابل، حقق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً فوزاً صعباً على الأميركي براندون ناكاشيما (7-6) و(5-7)، و(6-4)، ولم يحصل زفيريف على أي فرصة لكسر الإرسال حتى المجموعة الثالثة، وأهدر أول فرصتين قبل أن يستغل الثالثة ويحسم المباراة بكسر حاسم في الشوط الأخير، ويلعب زفيريف في الدور المقبل مع الأميركي فرانسيس تيافو الفائز على الإيطالي فلافيو كوبولي (6-1) و(6-2)، في إعادة لنهائي دورة أكابولكو المكسيكية الذي حسمه الأخير الأسبوع الماضي.

وفي فئة السيدات، تأهلت البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً والساعية إلى لقبها الأول أيضاً في إنديان ويلز، إلى الدور ثمن النهائي بفوزها السهل على الرومانية جاكلين كريستيان (6-4) و(6-1)، وتلتقي سابالينكا، وصيفة نسختي 2023 و2025، في الدور المقبل مع اليابانية نعومي أوساكا، التي صنفت سابقاً أولى عالمياً والمتوَجة بلقب إنديان ويلز عام 2018.

وتأهلت اليابانية أوساكا، المصنفة حاليا الـ16 عالمياً، إلى ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس ذات الـ 1000 نقطة، بعد فوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو، واحتاجت اليابانية إلى ثلاث مجموعات للفوز على منافستها بواقع (6-1) ثم (3-6) و(6-1)، وبهذا الفوز، ستكون أوساكا على موعد في ثمن النهائي مع سابالينكا المرشحة الأولى للقب.