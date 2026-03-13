إنديان ويلز: ألكاراز وسينر إلى نصف النهائي وخروج شفيونتيك

- واصل الإسباني كارلوس ألكاراز تألقه في بطولة إنديان ويلز، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري، ليواجه الروسي دانييل مدفيديف في المرحلة المقبلة، محققًا 16 انتصارًا متتاليًا دون خسارة. - النجم الإيطالي يانيك سينر تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على الفرنسي أرتور فيس، ليواجه الألماني ألكسندر زفيريف، ويسعى لتحقيق لقبه الأول في البطولة. - في فئة السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا لنصف النهائي بعد فوزها على الكندية فيكتوريا مبوكو، بينما أطاحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بالبولندية إيغا شفيونتيك.

تابع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً، عروضه القوية وحافظ على سجل خال من الخسارات بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة إنديان ويلز الأميركية، برفقة النجم الإيطالي يانيك سينر، أبرز منافس له على اللقب، في حين ودعت البولندية إيغا شفيونتيك.

وتفوق الإسباني كارلوس ألكاراز على منافسه البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-4)، فجر الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة إنديان ويلز الأميركية، للمرة الخامسة توالياً. وسيواجه الإسباني في الدور المقبل الروسي دانييل مدفيديف الذي رفع سلسلة انتصاراته إلى ثمانية بتجريده البريطاني الآخر جاك درايبر من اللقب بالفوز عليه (6-1) و(7-5).

ورفع ألكاراز، الذي بات أصغر لاعب يُكمل الألقاب الأربعة الكبرى بعد تتويجه في أستراليا المفتوحة للتنس، قبل أن يُتبعها بلقب بطولة الدوحة المفتوحة للتنس، الذي سجله في موسم عام 2026، إلى 16 فوزاً متتالياً من دون خسارة، ورد الاعتبار لسقوطه امام نوري في دورة باريس بيرسي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وضرب النجم الإيطالي يانيك سينر موعداً مع النجم الألماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي بعد فوزهما على الأميركي ليرنر تيان (6-1) و(6-2) والفرنسي أرتور فيس (6-2) و(6-3) توالياً، وبلغ سينر الطامح لإحراز لقبه الأول في الدورة الأميركية نصف النهائي للمرة الثالثة، وهو الذي لم يسبق له بلوغ المباراة النهائية أبداً.

وفي فئة السيدات للألف نقطة، تخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة أولى، الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو (7-6) و(6-4)، محافظة على مسعاها لإحراز لقبها الأول في الدورة الأميركية. وكانت سابالينكا قد تفوّقت على مبوكو في الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني، وسبق لها أن خسرت نهائي الدورة عامي 2023 و2025، وهي تواجه في الدور نصف النهائي التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 14 عالمياً.

في المقابل، أطاحت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاسعة بالبولندية إيغا شفيونتيك الثانية عندما تغلبت عليها (6-2) ثم (4-6) وبعدها (6-4). وتلتقي سفيتولينا في الدور المقبل مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا (6-1) و(7-6).