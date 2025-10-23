جدد وزير الشباب والرياضة الإندونيسي إريك توهير دفاعه عن قرار حكومة بلاده، بعد رفضها منح تأشيرات دخول لوفد منتخب الاحتلال الإسرائيلي الراغب في المشاركة ببطولة العالم للجمباز الفني، والتي تقام في العاصمة جاكرتا بين الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك عقب القرار الذي اتخذته إندونيسيا في التاسع من الشهر الجاري، وتمسّكت به رغم الضغوط الدولية الكبيرة.

وكانت اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية قد أكدت أمس الأربعاء أنّها ستوصي جميع الاتحادات الرياضية والدولية بعدم استضافة أي منافسات أو اجتماعات رياضية دولية في إندونيسيا، إلى حين تقديم الحكومة ضمانات تتيح مشاركة جميع الراغبين في الحضور من دون استثناء، واضعة في الوقت عينه نقطة نهائية للحوار والنقاش مع القيّمين على الملف هناك بشأن استضافة أي فعالية أولمبية في المستقبل.

وعلى ضوء هذا القرار قال توهير، اليوم الخميس، في بيان على حسابه بموقع إكس: "بصفتنا ممثلين لحكومة إندونيسيا، نحن ملتزمون بمبدأ حماية الأمن والنظام العام والمصلحة العامة في كلّ تنظيم دولي، والقرار الذي اتخذناه يتوافق مع أحكام القوانين التشريعية المعمول بها، على هذا الأساس، اتُخذت خطوات لمنع الوفد الإسرائيلي من حضور بطولة العالم للجمباز في إندونيسيا".

وتابع توهير: "ستواصل إندونيسيا لعب دور نشط في مختلف الفعاليات الرياضية على المستويات الإقليمية والآسيوية والعالمية، حتى تكون الرياضة الإندونيسية سفيراً وتجسيداً لقوة الأمة في نظر العالم"، مع العلم أن اللجنة الأولمبية الإندونيسية لم تعلّق حتى اللحظة على خطوة نظيرتها الدولية، حيث أوضحت أن النقاشات مستمرّة بين الطرفين، في حين تعرّض الاتحاد الإسرائيلي للجمباز في الوقت عينه لصدمة أخرى، بعدما حاول تقديم استئناف ضد القرار بحقه أمام محكمة التحكيم الرياضي "تاس"، لكنه قوبل بالرفض.

وكان الوزير الإندونيسي قد انتقد في الوقت عينه اللجنة الأولمبية الدولية بفرض عقوبات على بلاده بسبب امتناعها عن منح تأشيرات للوفد الإسرائيلي، خاصة بعدما أصدرت اللجنة قراراتٍ تحمي منتخب الاحتلال، الذي ارتكبت قواته مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما تعاملت مع روسيا بشكلٍ مختلف ومنعتها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024، وسمحت لعددٍ محدد من الرياضيين بالمشاركة كمحايدين، في قرارٍ أثار تساؤلاتٍ ومطالبات بإيقاف الرياضة الإسرائيلية.

يُذكر أن إندونيسيا كانت قد تراجعت عن استضافة بطولة الألعاب الشاطئية العالمية في يوليو/ تموز 2023 بسبب مشاركة منتخب الاحتلال الإسرائيلي في تلك النسخة، وأيضاً سبق ذلك خسارتها حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً بعدما رفض محافظان مشاركة إسرائيل، وهما قراران جاءا قبل العدوان وحرب الإبادة على غزة، في موقف مناصر للقضية الفلسطينية.