إندريك يُواجه أزمته الأولى بعيداً عن ريال مدريد بإقصاء يُعطل توهجه

08 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 01:30 (توقيت القدس)
إندريك في مواجهة نانت على ملعب بوجوار،7 فبراير 2026 (داميان ماير/Getty)
إندريك في مواجهة نانت على ملعب بوجوار،7 فبراير 2026 (داميان ماير/Getty)
- تعرض إندريك، مهاجم أولمبيك ليون، للطرد في مباراة فريقه ضد نانت، رغم تحقيق ليون فوزه الثاني عشر توالياً، مما أثار جدلاً حول قرار الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.
- غياب إندريك عن المباراة المقبلة قد يؤثر على أرقامه المميزة مع ليون، حيث كان له تأثير كبير منذ انضمامه، مما يعزز فرصه في العودة لمنتخب البرازيل.
- قرار الطرد قد يعرقل مسيرة إندريك، خاصة مع المنافسة الشديدة في هجوم منتخب البرازيل، مما يهدد مكاسبه السابقة.

تعرّض مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، البرازيلي إندريك (19 عاماً)، إلى الطرد، مساء السبت، في لقاء فريقه أمام مُضيفه نانت، الذي حسمه ليون بنتيجة (1ـ0)، محققاً الانتصار رقم 12 توالياً في كلّ المسابقات حسب أرقام صحيفة ليكيب الفرنسية، ولكن هذه المرة غابت أهداف نجم ريال مدريد سابقاً، الذي لم يدوّن اسمه صناعة أو تسجيلاً مثلما تعود في مغامرته الفرنسية.

وكانت المباراة صعبة على إندريك الذي طُرد للمرّة الأولى في مسيرته، وفق ما أشار إليه موقع فلاش سكور العالمي، وكانت حالة الطرد مثيرة للغاية، فقد رفع الحكم الإنذار الثاني في وجه اللاعب البرازيلي، بعد تنافس مع مدافع نانت على الكرة، ولكن حجرة الفيديو المساعد "فار"، طلبت من الحكم مراجعة اللقطة، وساد الاعتقاد بأنه سيتراجع عن إنذار المهاجم البرازيلي الذي قد يُفلت من الطرد، ولكن بعد مراجعته، قرّر الحكم طرد إندريك بالورقة الحمراء مباشرة، أي من دون رفع البطاقة الصفراء الثانية.

إندريك على ملعب سان سيمفوريان، في 25 يناير 2026 (جان كريستوف فيرهاجن/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

إندريك يودع الأيام الصعبة مع الريال بهاتريك في الدوري الفرنسي

وسيغيب إندريك عن مباراة فريقه المقبلة، في انتظار قرار الرابطة الفرنسية بشأن العقوبة التي سيتعرض لها، وهذا الغياب سيُوقف أرقامه، وهو الذي كانت بدايته مع ليون ناجحة بشكلٍ كبير، وترك بصمته في عديد المباريات وكان واضحاً أن قرار الرحيل عن النادي الملكي، كان الأنسب لمسيرته بما أنّ أهدافه أعادت إليه الأمل بالحصول على فرصة جديدة مع منتخب بلاده خلال المعسكر المقبل، ولكن الطرد قد يحول دون أن يظهر حقيقة مستواه، ومع قوة المنافسة في هجوم منتخب "السامبا"، فإن إندريك قد يخسر كلّ مكاسب المرحلة السابقة.

