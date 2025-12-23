إندريك يُغادر ريال مدريد مؤقتاً لإثبات قيمته في أولمبيك ليون

- انضم إندريك إلى أولمبيك ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتعزيز فرصه في اللعب وإثبات قيمته في أوروبا، بعد قلة مشاركاته مع ريال مدريد. - يتحمل ليون نصف راتب إندريك، الذي سيحمل الرقم تسعة، ويأمل المدرب باولو فونسيكا في أن يعزز هجوم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم. - تسعى إدارة ليون لتسهيل اندماج إندريك سريعاً، مع توقعات بمشاركته في المباريات الأولى فور فتح سوق الانتقالات الشتوية، مما يمنحه فرصة لإعادة إطلاق مسيرته.

غادر مهاجم منتخب البرازيل إندريك (19 عاماً)، ريال مدريد مؤقتاً لينضم إلى أولمبيك ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف لإعطائه فرصة أكبر للعب وإثبات قيمته على الساحة الأوروبية، وعانى المهاجم الشاب من قلة دقائق المشاركة في صفوف النادي الملكي، وأصبح الآن محور اهتمام جمهور ليون الذي يعلق عليه آمالاً كبيرة.

وأعلن أولمبيك ليون، الثلاثاء، عن انضمام المهاجم الجديد إندريك بعد توصله لاتفاقية إعارة بدون خيار شراء، بقيمة مالية تصل إلى مليون يورو تقريباً، يتحمل خلالها أولمبيك ليون نصف راتب اللاعب للفترة المحددة. وسيحمل إندريك الرقم تسعة في الفريق الفرنسي، ليكون رأس الحربة الذي يعول عليه المدرب باولو فونسيكا في تعزيز هجوم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وأثبت إندريك موهبته في المباريات القليلة التي خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم، إذ سجل بعض الأهداف وكان حاسماً بدوره الفعال. وتأمل إدارة أولمبيك ليون أن يساهم اللاعب في رفع مستوى الفريق في الدوري الفرنسي، وأن يمنحه الانتقال فرصة لتأكيد قدراته والعودة إلى صفوف منتخب البرازيل استعداداً لكأس العالم 2026.

وتسعى إدارة أولمبيك ليون لتسهيل اندماج إندريك في أسرع وقت ممكن، إذ من المتوقع أن يصل اللاعب إلى المدينة الفرنسية عند استئناف التدريبات يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، رغم أن انتقاله لن يصبح رسمياً إلا مع فتح سوق الانتقالات الشتوية في 1 يناير/كانون الثاني. وتحاول الإدارة تأمين مشاركة اللاعب في المباريات الأولى فور صدور الموافقات الرسمية، بما في ذلك مواجهة موناكو المقبلة، إذا سمحت الرابطة بذلك.

ويركز إندريك في أولمبيك ليون على استعادة مستواه البدني والفني، ويأمل بأن يثبت للجماهير والنقاد أنه قادر على اللعب بمستوى عالٍ في الدوري الأوروبي. وتشير المصادر إلى أن اللاعب متحمس لإظهار إمكاناته، بعدما شعر بالإحباط من قلة الفرص في ريال مدريد، وهو ما جعل هذه الإعارة فرصة حقيقية لإعادة إطلاق مسيرته.

ويعكس انتقال إندريك إلى ليون استراتيجية متقدمة لإدارة ريال مدريد، التي ترغب في تطوير قدرات لاعبيها الشبان عبر إعارات قصيرة، لضمان عودتهم بمستوى أفضل. وفي الوقت نفسه، يمنح هذا الترتيب أولمبيك ليون فرصة ذهبية لتعزيز هجومه بلاعب موهوب يحلم الجمهور الفرنسي برؤيته يصنع الفارق في المباريات القادمة. ويترقب عشاق كرة القدم أداء إندريك في الدوري الفرنسي، إذ يأمل الجميع بأن تكون هذه المرحلة محطة انطلاق جديدة لمسيرته الاحترافية، ويثبت بالفعل قيمته التي دفعته للانتقال مؤقتاً من نادٍ بحجم ريال مدريد إلى أولمبيك ليون.