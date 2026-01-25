إندريك يودع الأيام الصعبة مع الريال بهاتريك في الدوري الفرنسي

ضرب المهاجم البرازيلي إندريك (19 عاماً) شباك فريق ميتز في ثلاث مناسبات، ليقود فريقه ليون إلى الانتصار بنتيجة (5ـ2)، اليوم الأحد، في منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليصعد ليون إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة، مُشعلاً المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، كما أنه على بعد تسع نقاط من المتصدر باريس سان جيرمان.

وشارك إندريك في المباراة الثالثة مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه معاراً في الميركاتو الشتوي الحالي من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي، فسجل هدفاً في مرمى نادي ليل في مسابقة الكأس، ليقود فريقه إلى التأهل (2ـ1)، ثم صنع هدفاً في المواجهة الثانية التي شارك فيها أمام بريست وحسمها ليون بنتيجة (2ـ1)، قبل أن يترك بصمته بقوة في مواجهة ميتز، وهو اللقاء الثالث في رصيده، مُحرزاً "هاتريك"، وبالتالي ترك أثراً في كل مباراة من المباريات التي شارك فيها مع فريقه الجديد.

وودّع مهاجم منتخب البرازيل الأيام الصعبة التي عاشها في النصف الأول من الموسم الحالي مع النادي الملكي، حيث كان بديلاً في مُعظم المباريات، بمشاركة وحيدة في لقاء في دوري أبطال أوروبا لمدة 11 دقيقة، ومشاركة ثانية في لقاء في كأس إسبانيا لمدة 77 دقيقة، من دون أن يُحرز أهدافاً، أو يُساهم في الصناعة، ولكن خلال فترة قصيرة مع ليون، نجح في تجاوز أرقامه مع ريال مدريد، لتشهد مسيرته منعرجاً جديداً، ذلك أنه في حال تابع تألقه، فسيعود إلى النادي الإسباني في وضع أفضل يجعله منافساً قوياً على اللعب أساسياً.

كما أن تألق إندريك خلال بداية التجربة مع النادي الفرنسي تعكس الثقة التي يتمتع بها من قبل المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي أصرّ على استقدام المهاجم البرازيلي إلى الفريق، في وقت لم يكن فيه مدرب ريال مدريد في بداية الموسم تشابي ألونسو يؤمن بمهارات إندريك، واعتمد باستمرار على الفرنسي كيليان مبابي أساسياً، وكان الإسباني غونزالو غارسيا الخيار البديل بالنسبة إليه، مُستبعداً إندريك من الحسابات، ما حفز صاحب الـ19 عاماً على الرحيل.

وأصبح المهاجم الشاب مُرشحاً بقوة ليعود إلى قائمة منتخب بلاده خلال المعسكرات المقبلة، بما أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي دربه سابقاً في ريال مدريد، أبعده من الحسابات بسبب عدم مشاركته مع "الميرينغي"، غير أن الوضع الآن اختلف بشكل كامل، فقد جمع إندريك بين اللعب بانتظام والتألق بالتسجيل أو صناعة الأهداف، ولهذا فإن الانتقال إلى ليون منحه دفعاً قوياً ليكون حاضراً في نهائيات كأس العالم، رغم المنافسة التي سيجدها في هجوم منتخب "السامبا" مع تألق الكثير من المهاجمين.