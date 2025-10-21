إندريك يقترب من مغادرة ريال مدريد ويهدد أمين غويري

- إندريك، مهاجم ريال مدريد، يفكر في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي بسبب قلة فرصه في اللعب وسط تألق مبابي وعدم اعتماد المدرب ألونسو عليه، مما دفعه للتفكير في الإعارة لضمان المشاركة في كأس العالم. - صحيفة موندو ديبورتيفو تشير إلى أن إندريك يرغب في الانتقال معاراً لضمان دعوة مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، للمشاركة في كأس العالم 2026. - موقع فوت ميركاتو يؤكد أن إندريك يثير اهتمام الأندية الفرنسية، مع اقتراب أولمبيك مرسيليا من ضمه، مما يهدد مشاركة الجزائري أمين غويري.

أصبح مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي إندريك (19 عاماً)، منفتحاً على فكرة الرحيل عن النادي الملكي خلال الميركاتو الشتوي، بعد أن أيقن أن فرصه في الظهور مع الفريق خلال الموسم الحالي ضئيلة للغاية وسط تألق الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، كما أن المدرب تشابي ألونسو (43 عاماً)، لم يمنحه الفرصة منذ بداية الموسم ولم يعتمد عليه في أي لقاء، وقد انتشرت أخبار تؤكد حصول تصادم بين المهاجم البرازيلي ومدربه بعد لقاء خيتافي يوم الأحد الماضي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء، إلى أن إندريك يرحب بالرحيل عن النادي معاراً، بما أنه يريد الدفاع عن فرصه في المشاركة في كأس العالم بنهاية الموسم، ذلك أن مدرب منتخب "السامبا"، كارلو أنشيلوتي، لن يوجه له الدعوة طالما لا يُشارك مع فريقه، وبالتالي فإنه سيغادر فريقه بحثاً عن الحضور في الحدث الكروي المرتقب خلال الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

على صعيد آخر، أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، في الإطار نفسه، أن إندريك يُشعل صراعاً بين الأندية الفرنسية التي تريد استغلال هذه الفرصة، بما أن المهاجم البرازيلي قادر على تقديم الإضافة، ولكن يبدو أولمبيك مرسيليا الفريق الأقرب للحصول على توقيعه، وهو معطى أكدته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، وفي حال نجح نادي الجنوب الفرنسي في الحصول على توقيعه، فإنه يهدد مشاركة الجزائري، أمين غويري (25 عاماً)، الذي تعرض إلى إصابة منذ أيام مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم ولن يكون متاحاً إلا خلال بداية عام 2026.