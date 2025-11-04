إندريك يقترب من الدوري الفرنسي بعد اتصال هاتفي

اقترب المهاجم البرازيلي الشاب في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، إندريك (19 عاماً)، من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي، بعدما أجرى اتصالاً هاتفياً مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي أقنعه بفكرة الانتقال إلى نادي أولمبيك ليون على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. ويبدو أن "الموهبة الصاعدة" يبحث عن مساحة لعب أكبر بعد فترة صعبة في العاصمة الإسبانية، حيث لم يحظَ سوى بدقائق محدودة منذ انضمامه إلى الفريق الملكي.

وأبدى أولمبيك ليون اهتماماً واضحاً بضم اللاعب منذ أسابيع، وسار بخطوات ثابتة نحو التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، الذي لا يمانع مبدئياً إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين. ولفت إندريك أنظار النادي الفرنسي الذي يعتقد أنه الحلّ الأفضل لأزمته الهجومية التي ظهرت بوضوح في مبارياته الأخيرة، إذ يفتقر الفريق إلى مهاجم صريح قادر على إنهاء الهجمات واستغلال الفرص.

وكشف مقربون من اللاعب أنّ الاتصال المباشر مع فونسيكا شكّل نقطة التحوّل في موقف إندريك، إذ وجد في حديث المدرب مشروعاً يضمن له الاستقرار والتطور، بعيداً عن ضغط النجوم الكبار في مدريد. ويدرك المهاجم البرازيلي أن مشاركته المنتظمة مع ليون قد تفتح له باب العودة إلى تشكيلة المنتخب البرازيلي قبل كأس العالم 2026، وهو الهدف الأكبر في مسيرته القصيرة حتى الآن.

وطالب ريال مدريد بتعويض مالي مقابل الإعارة، ما جعل المفاوضات تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، لكن الاتفاق النهائي يُنتظر إعلانه خلال الأسابيع المقبلة، بينما ينظر النادي الملكي إلى الصفقة بوصفها فرصة لاكتساب لاعبه الشاب خبرة أوروبية إضافية، بينما يرى ليون فيها رهاناً استراتيجياً لإنعاش خط الهجوم.

وينتظر جمهور أولمبيك ليون حسم الصفقة في أقرب وقت، إذ يعلّق الآمال على قدوم إندريك لتغيير ملامح الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، وقيادته نحو مراكز أفضل في جدول الدوري الفرنسي، في صفقة قد تكون من أبرز التحركات الشتوية المقبلة في القارة الأوروبية.