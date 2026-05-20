إندريك يحسم مستقبله مع ليون ويغلق باب التكهنات

- أعلن المهاجم البرازيلي إندريك مغادرته نادي أولمبيك ليون بعد فترة إعارة ناجحة، حيث ساهم في تحقيق المركز الرابع في الدوري الفرنسي المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مسجلاً ثمانية أهداف وثمانية تمريرات حاسمة في 21 مباراة. - رغم التكهنات حول استمراره مع ليون، أكد إندريك رحيله عبر فيديو وداع، مشيراً إلى أن تجربته في ليون كانت حاسمة لاستعادة جاهزيته وثقته، بهدف حجز مكان في منتخب البرازيل لكأس العالم 2026. - عبّر إندريك عن امتنانه للنادي وجماهيره، مؤكدًا أن الفترة التي قضاها في ليون كانت مليئة بالنجاحات والتطور الشخصي والرياضي.

أكد المهاجم البرازيلي إندريك (19 عاماً) قراره النهائي بمغادرة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بعد فترة إعارة قصيرة قضاها مع الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، قاد خلالها النادي إلى تحقيق نتائج إيجابية وضمان المركز الرابع في الدوري الفرنسي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي أولمبيك ليون قد استفاد من خدمات اللاعب القادم من نادي ريال مدريد، حيث شارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الفترة الحاسمة من الموسم. وبحسب موقع سبروت الفرنسي، اليوم الأربعاء، فقد تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة تكهنات حول إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق الفرنسي لموسم إضافي، خصوصاً بعد تصريحات أظهر فيها ارتباطه بالنادي واستقراره الفني، إلا أن إندريك حسم الجدل عبر نشر فيديو وداع عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كرة عالمية ريال مدريد يفاجئ الجميع.. قرار نهائي بشأن إندريك يقلب الطاولة

وقال اللاعب في رسالته: "حتى لو كان الأسد هو الأقوى، لكن لا يمكنه البقاء في نفس المكان… عليّ الآن أن أبدأ رحلة عودة أطول، لأنني أغادر محملاً بتجارب أكبر". وأضاف أن فترة وجوده في ليون كانت مهمة على المستويين الرياضي والشخصي، موضحاً أنه استعاد خلالها جاهزيته وثقته بعد فترة صعبة، كما ساعده النادي على العودة إلى مستواه الطبيعي والمنافسة بقوة. وأشار إلى أن هدفه الأساسي خلال الإعارة كان استعادة مستواه من أجل حجز مكان مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن تجربته في فرنسا كانت خطوة حاسمة في مسيرته. واختتم اللاعب رسالته بتأكيد امتنانه للنادي وجماهيره، معتبراً أن الأشهر التي قضاها في ليون تحولت من فترة صعبة إلى مرحلة مليئة بالنجاحات والتطور.