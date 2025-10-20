إندريك يتمرد على الدكة... انتقال محتمل في يناير لإنقاذ حلم المونديال

- يواجه إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب، تحديات كبيرة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث لم يحصل على أي دقيقة لعب منذ بداية الموسم، مما دفعه للموافقة على الخروج معاراً في الانتقالات الشتوية لتعزيز فرصه في الانضمام لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2026. - شهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة توتراً واضحاً من إندريك بسبب بقائه على مقاعد البدلاء، مما زاد من إحباطه بعد وعود سابقة بمشروع رياضي يمنحه فرصاً للتطور. - يسعى إندريك للعب بانتظام خارج ريال مدريد لاكتساب الخبرة والثقة، مع اهتمام أندية إسبانية وفرنسية وبرتغالية بضمه على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل.

يعيش مهاجم ريال مدريد، البرازيلي الشاب إندريك (19 عاماً)، أسابيعه الأخيرة لاعباً في صفوف الفريق الإسباني، بعدما نفد صبره من وضعيته الحالية، تحت قيادة المدرب الجديد للنادي الملكي، تشابي ألونسو (43 عاماً)، إثر تعقد وضعيته، وعدم حصوله على أي دقيقة لعب، منذ انطلاق الموسم.

ووفقاً لتقارير صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، اليوم الاثنين، فقد قرّر اللاعب الموافقة على الخروج معاراً، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثاً عن دقائق لعب تتيح له تعزيز حظوظه في الحضور مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وشهدت مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام خيتافي ملامح توتّر واضحة من جانب اللاعب البرازيلي، بعدما قرّر ألونسو الإبقاء عليه على مقاعد البدلاء حتى صافرة النهاية. وتزايد شعور الإحباط لدى اللاعب، مع تكرار غيابه عن قائمة المشاركين في المباريات، خاصة أنه قد انتقل من بالميراس الصيف الماضي، وسط وعود بمشروع رياضي يمنحه التطوّر والفرص التدريجية. وبحسب الصحافي الإسباني، بيبي ألفاريز، فإن النادي واللاعب باتا متفقين على ضرورة منحه فرصة جديدة في مكان آخر، إذ قال: "إندريك غيّر موقفه ووافق على الرحيل في يناير/ كانون الثاني، بحثاً عن إعارة تضمن له دقائق كافية للمنافسة على مكانٍ في المونديال"، وأضاف: "العملية قيد الدراسة حالياً، وهناك اتصالات مع أندية مهتمة عدّة".

ويدرك إندريك أن الاستمرار في مقاعد البدلاء سيُضعف فرصه في حجز مكان مع منتخب بلاده البرازيل، خصوصاً في ظلّ وفرة النجوم في الخط الأمامي لـ "السيليساو"، أمثال فينيسيوس جونيور ورودريغو ونيمار ومارتينيلي. ويرى المهاجم الشاب أن الخروج من ريال مدريد يمثل الفرصة الوحيدة للعب على نحوٍ منتظم، على أمل العودة لاحقاً إلى الفريق الملكي أكثر نضجاً وجاهزية، بعدما يكتسب الثقة والتجربة الأوروبية التي يحتاجها. ومن المنتظر أن يحسم ريال مدريد وجهة اللاعب قبل نهاية العام، في ظل اهتمام العديد من الأندية الإسبانية والفرنسية وكذلك البرتغالية، والتي تسعى إلى ضمّه على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل.