يعيش النجم البرازيلي، إندريك (19 سنة)، فترة مُميزة في مسيرته الكروية مع نادي ليون الفرنسي، لتربطه الصحف الإسبانية مجدداً بالعودة إلى ريال مدريد واللعب في الليغا، ليبقى الأمر ربما مرتبطاً بنجاح النادي الملكي أو النادي الفرنسي في موسم 2025-2026. وخاض إندريك مع نادي ليون الفرنسي حتى الآن 13 مباراة منذ انتقاله إلى الفريق قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني في ميركاتو الشتاء، وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف في 886 دقيقة لعب، لتصل مساهمته المباشرة بالأهداف إلى تسعة أهداف، وهي الحصيلة الأفضل له في مسيرته حتى الآن، خصوصاً بعد البداية المتعثرة مع النادي الملكي.

ويملك إندريك فرصاً كثيرة للعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني واللعب في ملاعب الليغا في الموسم المقبل، خصوصاً إذا استمر بمستواه المُميز على أرض الملعب مع نادي ليون الفرنسي، مع العلم أن صحيفتي ماركا وآس الإسبانيتين أشارتا في وقت سابق إلى أن مستوى النجم البرازيلي يجعل عودته إلى النادي الملكي ممكنة وواقعية في الصيف.

ولكن ترتبط عودة إندريك إلى ريال مدريد بمسارين لا ثالث لهما، الأول يرتبط بنجاح نادي ليون الفرنسي باحتلال مركز مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بمساهمة مباشرة من البرازيلي، عبر تسجيل وصناعة الأهداف في بطولة الدوري، وكذلك وصول ليون إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بمساهمة أيضاً من البرازيلي، الأمر الذي سيجعله نجماً مميزاً في كرة القدم الأوروبية ويرفع اهتمام النادي الملكي باستعادته (سجل إندريك هدف ليون الوحيد في التعادل خلال مواجهة ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي أمام سيلتا فيغو الإسباني أمس الخميس).

في المقابل، فإن نجاح ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا مثلاً (خصوصاً بعد التقدم بثلاثية نظيفة على مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب دور الـ16 والاقتراب من الدور ربع النهائي)، سيجعل إدارة النادي الملكي تُفكر في عودة إندريك في الصيف من أجل تدعيم الصفوف بعناصر تملك مهارات فردية وفنية على أرض الملعب، بغية تدعيم تشكيلة الفريق للاستمرار في المنافسة على الألقاب، وبالتالي من المتوقع ألا تُجدد عقد الإعارة مع نادي ليون للمرة الثانية، ويعود إندريك إلى الليغا من جديد.