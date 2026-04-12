يتعرض مهاجم نادي ليون الفرنسي، البرازيلي إندريك (19 عاماً)، لانتقادات قوية في الفترة الماضية، بسبب تواضع أرقامه، إذ فشل المهاجم الذي أعاره ريال مدريد الإسباني، إلى الفريق الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي، في التسجيل في آخر تسع مباريات توالياً في مختلف المسابقات.

وبعد بداية ناجحة في الدوري الفرنسي، صنع خلالها إندريك الفارق، أصبح الآن في مرمى انتقادات الجماهير، وكذلك الجهاز الفني لفريقه، وهاجم مدرب ليون، البرتغالي باولو فونسيكا، في مؤتمر صحافي نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس السبت، اللاعب البرازيلي، وقال عنه: "لست راضياً عن أدائه. أخبرني أنه كان متعباً بعض الشيء من رحلته (من أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعب 14 دقيقة ضد كرواتيا مع البرازيل، 3-1)، لكن عليه أن يبذل المزيد".

وتابع فونسيكا قائلاً: "لست هنا لانتقاد اللاعبين، لكنني أنتظر منه المزيد. عليه واجب أن يبذل المزيد. نحن في حاجة إليه. نعتمد حالياً على لاعب (أفونسو موريرا) كان يلعب في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي قبل عام، وهو، على عكسنا، يتحمل المسؤولية. إذا تحلى أفونسو بهذه الشجاعة، فعلى الآخرين أن يحذوا حذوه. يحتاج إندريك إلى أن يكون أكثر فاعلية. في أنجيه، بقي في منطقته، لم يحاول التمركز بين الخطوط، أو اعتراض الكرة، أو تقديم خيارات أخرى للفريق، عليه أن يبذل جهداً أكبر".

وأعار نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب البرازيلي، حتى يسمح له بأن يخوض أكبر عددٍ من المباريات، خاصة أنه يطمح للمشاركة في كأس العالم، غير أن أرقامه الأخيرة ستجعل عودته إلى النادي الملكي معقدة، وقد لا يحصل على فرصة جديدة في الموسم المقبل، إضافة إلى إمكانية غيابه عن قائمة البرازيل التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.