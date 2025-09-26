إندريك.. صداع تشابي ألونسو في ريال مدريد

- اللاعب البرازيلي إندريك، البالغ من العمر 19 عامًا، يمثل تحديًا للمدرب تشابي ألونسو في ريال مدريد، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، رغم تعافيه مؤخرًا. - إندريك يواجه صعوبة في الانضمام للتشكيلة الأساسية بسبب تألق كيليان مبابي وعودة فينيسيوس جونيور ورودريغو لمستوياتهم، لكنه يرفض العروض الخارجية مفضلاً إثبات نفسه في الفريق. - الصحيفة تشير إلى أن إندريك قد يحصل على فرصة للعب قريبًا، حيث يسعى المدرب لمنحه دقائق للظهور وإثبات جدارته.

يُعد اللاعب البرازيلي إندريك (19 عاماً)، بمثابة الصداع الذي يلاحق مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو بعدما غاب عن المُشاركة في جميع مواجهات الفريق الملكي منذ بداية الموسم الحالي، سواء في منافسات "الليغا" أو بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الخميس، أن تشابي ألونسو اعتمد على جميع نجوم نادي ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي، ما عدا البرازيلي إندريك في خط الهجوم والمدافع الفرنسي فيرلاند ميندي المُصاب، بالإضافة إلى حارس المرمى الأوكراني أندري لونين، الذي بقي حبيس دكة البدلاء بسبب تألق حامي العرين البلجيكي تيبو كورتوا.

وأوضحت الصحيفة أن إندريك كان غائباً بسبب الإصابة، لكنه أصبح متاحاً أمام المدرب تشابي ألونسو الأسبوع الماضي بعد تماثله للشفاء، لكن البرازيلي وجد نفسه في القائمة الأساسية بمناسبتين فقط وجلس على مقاعد البدلاء، دون أن يمنحه المدير الفني الفرصة للظهور للمرة الأولى بقميص ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الإسباني.

وتابعت أن إندريك يمثّل صداعاً في رأس المدرب تشابي ألونسو، الذي ينوي التخلص من مشكلته عبر منحه فرصة اللعب لعدة دقائق، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العالمية توقعت رحيل اللاعب (19 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته على سبيل الإعارة، لكنه رفض جميع العروض، بعدما فضّل الدخول في تحدٍ خاص، وهو جعل المدير الفني يقتنع به.

وختمت الصحيفة بأن إندريك يعلم صعوبة وجوده في التشكيلة الأساسية بسبب التألق الكبير الذي يعيشه النجم الفرنسي كيليان مبابي منذ بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى استعادة مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو مستوياتهما، مع المغربي إبراهيم دياز، لكن البرازيلي يعشق التحديات ويريد إثبات نفسه أمام المدرب تشابي ألونسو، الذي لن يحرمه من فرصته التي ربما ستأتي خلال الأيام المقبلة.