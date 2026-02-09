- أعلن نادي النجمة اللبناني تعيين المدرب التركي إنجين فيرات خلفًا للتونسي راضي الجعايدي، الذي استقال لأسباب عائلية، ليبدأ فيرات مسيرته في الدوري اللبناني. - يتمتع فيرات بخبرة واسعة، حيث درب منتخبات كينيا ومولدوفا وإيران، وعمل في أندية تركية وكورية وإيرانية، وحقق نجاحات مع منتخب كينيا. - تجربة النجمة ستكون الأولى لفيرات مع نادٍ عربي، حيث يأمل النادي اللبناني في تحقيق إنجازات محلية وقارية تحت قيادته.

أعلن نادي النجمة اللبناني تعيين المدرب التركي، إنجين فيرات (55 سنة)، ليكون خليفة المدرب التونسي، راضي الجعايدي، الذي قدم استقالته من منصبه لأسباب عائلية وفقاً للبيان الرسمي من النادي، ليبدأ المدرب التركي رحلة جديدة في مسيرته في بطولة الدوري اللبناني.

وكشف نادي النجمة اللبناني عن مدربه الجديد في بيان رسمي، أمس الاثنين، ذكر فيه: "التركي إنجين فيرات، المدرب السابق لمنتخبات كينيا ومولدوفيا وإيران، مديراً فنياً جديداً لنادي النجمة، أهلًا وسهلًا بالمدرب إنجين فيرات"، ويأتي تعيين مدير فني جديد بعد مغادرة التونسي، راضي الجعايدي، الذي شغل منصبه لحوالي ستة أشهر فقط (منذ 16 أغسطس/آب 2025).

ويملك المدرب فيرات المولود يوم 11 يونيو/حزيران عام 1970، سيرة ذاتية جيدة في كرة القدم، إذ عمل مساعد مدرب في أندية سامسون سبور (تركيا)، أنطاليا سبور (تركيا)، فنربخشة (تركيا)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية)، سيفاسبور (تركيا)، سايبا (إيران)، منتخب إيران، في وقت عمل مدرباً لنادي آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2000 و2002، وقاد نادي ساباهان الإيراني ودرب منتخب كينيا في فترتين (2021 ثم 2023-2024)، في وقت عمل مديراً رياضياً في أندية كارديمير كارابوك سبور التركي ودالاس سيتي الأميركي وفيلازانيا سخودير الألباني.

وعن فترة المدرب التركي مع نادي ساباهان الإيراني، فقد اتفق على قيادة الفريق بين سنوات 2008 - 2011، من دون أن يُحقق الألقاب، وكان النادي الإيراني وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا آنذاك، وتحدث الاتحاد النيجيري إليه من أجل قيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2010، لكنه رفض العرض المُقدم له في تلك الفترة قبل انطلاق المونديال.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عُرض على فيرات فرصة تدريب نادي غلطة سراي التركي، لكنه رفض العرض المُقدَّم له لكي لا يعمل مع المدرب سيزار برانديلي. وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحف الرياضية في البوسنة أن المدرب من الممكن أن يُدرب منتخب البوسنة في تلك الفترة، لكنه عاد وقاد منتخب مولدوفا بعد ذلك، ليعود ويقود منتخب كينيا انطلاقاً من تاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وتُوِّج مع المنتخب الكيني بلقب بطولة "نايشونز كاب" في مالاوي. وستكون تجربة نادي النجمة اللبناني أول تجربة للمدرب فيرات مع نادٍ عربي، حيثُ يأمل الفريق اللبناني العريق أن يُحقق مع المدرب التركي الإنجازات والألقاب المحلية والقارية.