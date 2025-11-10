إنجازات عربية في ألعاب التضامن الإسلامي بينها برونزيتان لفلسطين

تتواصل ألعاب التضامن الإسلامي في يومها الثالث بالعاصمة السعودية الرياض، وسط منافسة محتدمة بين الرياضيين في مختلف التخصّصات، وتألق لافت للمشاركين العرب. وبرزت الفلسطينية فاليري ترزي في مسابقات السباحة، إلى جانب الملاكم الجزائري محمد عباس الذي قدّم أداءً قوياً في منافسات الملاكمة، ويترقّب عشاق الرياضة العرب مزيداً من النجاحات في نسخةٍ تشهد حضوراً واسعاً ومميزاً للرياضيين من الدول الإسلامية.

وبلغت الفلسطينية فاليري ترزي، نهائي سباق 100 متر سباحة على الصدر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعدما سجلت زمناً قدره 1:13.82 دقيقة، وتستعد لخوضه مساء الاثنين، بعدما حصدت الأحد برونزية سباق 200 متر متنوع، في حين حلّت رابعة في نهائي سباق 100 متر سباحة صدر.

وتأهل الملاكم الجزائري محمد عباس إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض، بعد فوزه على التركي سميح غوموز بنتيجة 3-2 ضمن منافسات وزن 55 كلغ رجال، ليضمن بذلك ميدالية فضية على الأقل للجزائر. وتُقام النسخة السادسة من الدورة بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة يتنافسون في 23 رياضة، ما يجعل إنجاز عباس انجازاً مميزاً لبلاده. ووصل الملاكم الجزائري يوغرطة آيت بقة إلى نهائي منافسات وزن 65 كيلوغراماً رجال في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة المقامة بالرياض، عقب فوزه على الملاكم السعودي موسى الهوسوي، ليضيف فرصة جديدة للميدالية إلى رصيد الجزائر في البطولة.

وبلغت لاعبة الملاكمة إشراق شايب الدور النهائي في منافسات وزن 65 كيلوغراماً بعد فوزها على الأذرية مهديفا فاطمة بنتيجة 5-0. كما أحرزت الجزائر ميداليتين برونزيتين، الأولى عبر منصوري فتيحة في وزن 51 كيلوغراماً بعد خسارتها أمام النيجيرية أديشينا زينب 1-4، والثانية عبر سلموني شهيرة في وزن 57 كيلوغراماً عقب انهزامها أمام الأوزبكية خمار أبونو 2-3. وأضافت فلسطين برونزية جديدة إلى رصيدها عبر الملاكمة نورا أبو ناب، التي نالت الميدالية البرونزية في وزن 57 كيلوغراماً، ورغم خسارتها في نصف النهائي أمام الأذرية أنيور مكيالوفا، إلا أنّ نورا قدّمت أداءً شجاعاً وعرضاً مشرفاً يعكس تطور رياضة الملاكمة النسوية في فلسطين، ويؤكد إصرار الرياضيات الفلسطينيات على تحقيق إنجازات تليق بحضور بلادهن في المحافل الدولية.

وأحرز لاعب الجودو الإماراتي ظفار كوسوف الميدالية البرونزية في مسابقة وزن 100 كيلوغراماً ليصل رصيد الإمارات إلى خمس ميداليات ملونة، بينها ذهبية واحدة وأربع برونزيات، وأضاف عمر جاد الميدالية الرابعة للإمارات في البطولة، ليؤكد أبطال الجودو الإماراتيون حضورهم القوي.

وبلغ المنتخب المغربي للفوتسال نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد الفوز على السعودية بنتيجة ستة أهداف لثلاثة، ليواجه إيران في المباراة الحاسمة، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء قوي للمغرب، الذي سبق وأن تخطى المنتخب الأفغاني بأربعة أهداف دون رد. وافتتح الأسود مشوارهم في البطولة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام إيران، قبل أن يحققوا فوزاً عريضاً على طاجيكستان بسبعة أهداف مقابل واحد في الجولة الثانية، مؤكّدين تفوقهم واستعدادهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وحقق المنتخب المصري إنجازات لافتة شملت تألق لاعبي رفع الأثقال نورا عصام التي نالت البرونزية في الخطف وزن 58 كغ بعد رفع 83 كغ، والسيد علي الذي أحرز البرونزية في مجموع وزن 60 كيلوغراماً برفع 265 كيلوغراماً، كما سجل الجودو المصري حضوراً مميزاً بحصول تسنيم رشدي على أول ميدالية برونزية تاريخية للجودو النسائي، وإضافة يسري سامي برونزية جديدة، بينما تأهل عمر الرملي إلى نهائي وزن 100 كيلوغراماً وعبد الرحمن عبد الغني إلى نصف نهائي وزن 81 كيلوغراماً.

وفي الملاكمة، بلغ أمير الكيلاني المباراة النهائية لوزن 55 كيلوغراماً بعد الفوز على بطل باكستان 3-2، فيما واصل سباحو مصر عروضهم القوية بتأهل عبد الرحمن عمرو إلى نصف نهائي 100 متر ظهر، وعبد الرحمن سامح إلى نهائي 50 متر حرة، وفريدة عثمان إلى نهائي 50 متر حرة، وجمانة طارق أيضاً إلى النهائي، ما يعكس قوة الأداء المصري رغم المشاركة الرمزية في 12 رياضة فقط.

وأنهى السباح التونسي ياسين بن عباس سباق نصف نهائي 100 متر ظهر في المركز الثاني بتوقيت 56.95 ثانية، ما ضمن له التأهل إلى النهائي في الترتيب العام الثالث، ومن المقرر إقامة نهائي 100 متر يوم الاثنين، وهي فرصة للسباح الواعد في الفوز بالميدالية الذهبية. ومع استمرار منافسات النسخة السادسة من ألعاب التضامن الإسلامي، يثبت الرياضيون العرب تميزهم وقدرتهم على المنافسة بقوة في مختلف الرياضات. وقد أسهمت الميداليات والنتائج اللافتة، من السباحة والملاكمة والجودو إلى الفوتسال ورفع الأثقال، في رفع مستوى الحماس بين الجماهير وتعزيز حضور الدول العربية في المحافل الرياضية الإسلامية والدولية.