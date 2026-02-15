- حسم إنتر ميلان ديربي إيطاليا بفوزه على يوفنتوس 3-2، مستفيداً من طرد مدافع يوفنتوس، ليحافظ على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس بـ46 نقطة. - أظهر إنتر قوة شخصية كبيرة بتسجيله هدف الفوز في الوقت البديل، محققاً انتصاراً مهماً على غريمه التاريخي، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب. - هجوم إنتر كان نقطة قوته، حيث سجل 16 هدفاً في آخر أربع مباريات، وحقق 12 انتصاراً في آخر 13 مباراة، مما يقربه من التتويج باللقب.

حسم إنتر ميلان، ديربي إيطاليا، بانتصاره على يوفنتوس بنتيجة (3ـ2)، مساء السبت في ملعب جوسيبي مياتزا في ميلانو، في الأسبوع الـ 25 من مسابقة الدوري الإيطالي، في لقاء كان مُثيراً بالأحداث وكان خلاله "نيراتزوري" الأفضل في معظم الفترات مستفيداً من طرد مدافع يوفنتوس، الفرنسي بيير كالولو في نهاية الشوط الأول، ليُحافظ على صدارة الكالتشيو برصيد 61 نقطة، بينما يحتلّ يوفنتوس المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

ومثل كلّ المباريات الأخيرة بين الفريقين، كانت الإثارة حاضرة، وخلالها أظهر إنتر قوة شخصية كبيرة، بعدما سجل هدف الانتصار عبر البولندي بيتور زيلنسكي في الوقت البديل، بعد عودة من يوفنتوس، الذي خطف التعادل قبل دقائق قليلة من نهاية الوقت ولكن مرة أخرى كان إنتر مستعداً لحصد نقاط الفوز ومواصلة الصراع بقوة من أجل الحصول على اللقب.

وللمرة الأولى في الموسم الحالي، نجح إنتر في التفوّق على واحدٍ من الأندية التي تأتي في المراتب الأولى، حيث كان حصاده أمام الأندية الكبيرة مخيباً، ولكنّه فكّ العقدة أمام غريمه التاريخي بعرض قوي أظهر خلاله الفريق قدرة على التعامل مع الوضعيات الصعبة، أمام منافس كان قريباً من خطف التعادل، ولكن النقص العددي حدّ من طموحات "بيانكونيري" الذين ودعوا صراع التتويج بعد الخسارة الجديدة.

وخلال المباريات الأخيرة، كان هجوم إنتر نقطة قوة الفريق الأساسية، فقد سجل 16 هدفاً في آخر أربع مباريات في الكالتشيو، بمعدل أربعة أهداف في كلّ لقاء، ورغم غياب أهداف الثنائي الأساسي: الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز والفرنسي ماركوس تورام، في لقاء يوفنتوس، فإن الإنتر وجد الحلول الهجومية ليواصل سلسلة النجاحات، خاصة أنّه منذ خسارته الأخيرة في الدوري أمام ميلان، خاض الفريق 13 مباراة حقق خلالها 12 انتصاراً، وتعادلاً وحيداً وهي أرقام تقربه من الحصول على اللقب.