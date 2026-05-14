- توج إنتر ميلان بكأس إيطاليا لموسم 2025-2026 بفوزه على لاتسيو (2-0) في الأولمبيكو، ليضيف اللقب العاشر في تاريخه بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي. - لم يجد إنتر صعوبة في الفوز على لاتسيو، حيث سجل ماورسيتش هدفاً مبكراً، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني، مما جعل لاتسيو عاجزاً عن الرد بفضل تماسك دفاع إنتر. - رغم خيبة الأمل في دوري الأبطال، عاد إنتر بقوة في الدوري والكأس بفضل هجومه القوي وتألق ماركيس تورام في المباريات الحاسمة.

توج إنتر ميلان بكأس إيطاليا لموسم 2025ـ2026، بانتصاره مساء الأربعاء على لاتسيو بنتيجة (2ـ0) في المباراة التي دارت في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، ليحصد الثنائي بعد تتويجه منذ أيام بلقب الدوري الإيطالي، ورفع إنتر رصيده إلى 10 ألقاب في هذه المسابقة.

ولم يجد بطل الكالتشيو صعوبة لتجديد انتصاره على لاتسيو الذي انتصر عليه يوم السبت أيضا في الدوري بنتيجة (3ـ0)، حيث سجل المدافع ماورسيتش هدفاً في مرمى نادي العاصمة الإيطالية في الدقائق الأولى قبل أن يظهر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليحرز الهدف الثاني ويضع فريقه في موقف مثالي للسيطرة على المباراة بما أن لاتسيو لم يكن قادراً على الرد على الهدفين أمام تماسك إنتر دفاعياً مثلما يحصل في معظم المباريات.

إنتر عوض خيبته

واجه إنتر ميلان منذ نهاية الموسم موقفاً صعباً بسبب خروجه دون ألقاب رغم أنه كان ينافس على الحصول على 3 تتويجات حتى الأسابيع الأخيرة، وكاد أن يتكرر هذا الأمر في الموسم الحالي، إثر فشل الفريق في دوري أبطال أوروبا وخروجه السريع، كما أنه ابتعد عن صدارة الترتيب في الكالتشيو، ولكن هجومه القوي الذي ضرب بقوة في المباريات الحاسمة أعاده إلى المراتب الأولى في الدوري، ثم تألق في إياب نصف نهائي الكأس أمام كومو، فبعد التأخر (0ـ2) حقق انتصاراً مثيراً في الوقت البديل (3ـ2)، وقد تألق في المباريات الحاسمة المهاجم الفرنسي ماركيس تورام بعد بداية موسم متعثرة.