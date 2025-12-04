إنتر يستهدف حارساً إيطالياً لخلافة سومر

- إنتر ميلانو يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى بضم الإيطالي غولييلمو فيكاريو من توتنهام، الذي يرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل. - فيكاريو، الذي بدأ مسيرته في الكالتشيو مع أودينيزي، قد يغادر توتنهام بعد أن انضم إليه في 2023، حيث يرتبط بعقد حتى 2028، ويتقاضى 2.5 مليون جنيه إسترليني سنوياً. - إنتر يبحث عن بديل ليان سومر، الذي قد يغادر بنهاية الموسم، وتوتنهام يطلب 30 مليون يورو للتخلي عن فيكاريو.

أفادت تقارير صحافية إيطالية، بأنّ نادي إنتر ميلانو، يضع نصب عينيه تعزيز مركز حارس المرمى، لذلك يتطلع إلى ضم حامي عرين نادي توتنهام الإنكليزي، الإيطالي غولييلمو فيكاريو (29 سنة)، الذي يرغب في الوقت عينه بالعودة إلى الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفتا لا غازيتا ديلو سبورت وإل كورييري ديلو سبورت الإيطاليتين، أنّ فيكاريو، قرر العودة إلى الكالتشيو بعدما كانت مسيرته قد بدأت في عام 2014 مع نادي أودينيزي الإيطالي، ثم حمل ألوان عدّة أندية هناك، بينها كالياري وبيروجيا وإمبولي، قبل أن يترك بلاده في عام 2023 للالتحاق بنادي توتنهام.

ويبحث إنتر عن حارس يخلف السويسري يان سومر (36 عاماً)، الذي شارفت رحلته على النهاية مع النادي الإيطالي، بعدما كان قد وصل إليه في عام 2023 أيضاً قادماً من بايرن ميونخ الألماني. ومن المرشح، بحسب المصدرين، أن ينفصل عن "النيراتزوري" بنهاية الموسم الحالي لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

واستهدف إنتر ميلانو فيكاريو في صيف 2023، عندما انضمّ حارسه الكاميروني أندريه أونانا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، غير أنّ توتنهام تفوق على "النيراتزوري في العرض". ويرتبط فيكاريو بعقد مع ناديه في شمال لندن حتى يونيو/ حزيران 2028، ويتقاضى 2.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.8 مليون يورو) في الموسم الواحد. ووفقاً لـ"لا غازيتا ديلو سبورت"، سيطلب توتنهام مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن خدمات حارسه، أو حتى 25 مليوناً بنهاية المنافسات في منتصف عام 2026.