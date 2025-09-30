إنتر وميلان المالكان الجديدان لملعب سان سيرو بموافقة رسمية

- صوت المجلس البلدي في ميلانو لبيع ملعب سان سيرو "جيوسيبي مياتزا" لناديي إنتر وميلان بعد اجتماع طويل تضمن 239 تعديلاً، حيث وافق 24 عضواً مقابل 20 معارضاً وامتنع عضوان عن التصويت. - سيدفع الناديان 197 مليون يورو لشراء الملعب الحالي ومواقف السيارات، ويخططان لبناء ملعب جديد يتسع لـ 71,500 متفرج بتكلفة 1.2 مليار يورو، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2031. - يُعتبر الملعب الحالي الأكبر في إيطاليا بسعة 75 ألف متفرج، لكنه لم يعد يلبي احتياجات الناديين، وسيُهدم بمجرد اكتمال الملعب الجديد.

صوّت المجلس البلدي الخاص في مدينة ميلانو الإيطالية رسمياً لبيع ملعب سان سيرو "جيوسيبي مياتزا" لمصلحة ناديي إنتر وميلان، اللذين يستخدمانه منذ التأسيس حتى اليوم، ويسعيان اليوم لتطويره وتحديثه بعد الحصول على ملكيته بشكل رسمي.

وعقد المجلس البلدي الخاص بمدينة ميلانو الإيطالية اجتماعاً امتد لأكثر من 11 ساعة من النقاش وتضمن 239 تعديلاً، ليصدر قرار بيع ملعب سان سيرو "جيوسيبي مياتزا" والمساحة المحيطة به رسمياً إلى ناديي إنتر وميلان، وصوت حوالى 24 عضواً بالموافقة على القرار مقابل 20 صوتاً معارضاً وامتنع عضوان فقط عن التصويت، ليُعتمد القرار رسمياً وتكتمل عملية البيع.

وسيدفع إنتر وميلان حوالى 197 مليون يورو ثمن الملعب الحالي ومواقف السيارات المجاورة له، ويخططان لبناء ملعبهما الجديد والذي سيستمران في تقاسم استخدامه. ومن المقرر الانتهاء من بناء سان سيرو الجديد الذي يتسع لحوالى 71500 متفرجٍ في عام 2031، وسيُكلّف الناديين 1.2 مليار يورو، وستتولى شركتا الهندسة المعمارية فوستر ومانيكا تصميمه.

ويُعد الملعب الحالي أحد أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويُقارن غالباً بكاتدرائية خرسانية، وهو الأكبر في إيطاليا بسعة 75 ألف متفرجٍ، لكن الملعب الذي افتُتح عام 1926، وجُدّد مرات عدة منذ ذلك الحين، لم يعد يُلبي احتياجات الجماهير والناديين اللذين يسعيان إلى زيادة إيراداتهما من استغلاله، وسيُهدم ملعب سان سيرو المعروف أيضاً باسم "جيوسيبي مياتزا" بمعظمه بمجرد اقتراب بناء الملعب الجديد من الاكتمال.