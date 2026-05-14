إنتر وقصة 10 ألقاب في كأس إيطاليا.. من 1939 إلى 2026

كرة عالمية
بيروت

حسين غازي

8B0B3013-E82C-466A-AA18-126B323E5C70
حسين غازي
صحافي رياضي لبناني. انضمّ لأسرة "العربي الجديد" في عام 2015.
مباشر
14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 00:58 (توقيت القدس)
لاوتارو مارتينيز خلال رفعه لقب كأس إيطاليا، 13 مايو 2026 (ألبرتو بيتزولي/فرانس برس)
لاوتارو مارتينيز خلال رفعه كأس إيطاليا، 13 مايو 2026 (ألبرتو بيتزولي/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حصد إنتر ميلانو لقبه العاشر في كأس إيطاليا، متفوقًا على روما ومقتربًا من يوفنتوس المتصدر بـ15 بطولة، ليواصل تألقه هذا الموسم بعد حسمه لقب الدوري المحلي.
- بدأت رحلة إنتر مع كأس إيطاليا عام 1939، وحقق ألقابًا بارزة في 1978، 1982، و2005، مع فترات غياب طويلة عن التتويج، ليعود بقوة في 2022 و2023.
- في 2010، حقق إنتر الثلاثية التاريخية تحت قيادة جوزيه مورينيو، واستمر في تحقيق النجاحات مع لاعبين بارزين مثل لاوتارو مارتينيز وإيفان بيريزيتش.

حصد نادي إنتر ميلانو لقبه العاشر في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، ليفض شراكته في الوصافة التاريخية مع روما، ويقترب من المتصدر يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ15 بطولة، ليُتابع فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو تألقه هذا الموسم بعدما حسم في الفترة الماضية أيضاً لقب الدوري المحلي.

بدأت حكاية أول ألقاب إنتر مع لقب كأس إيطاليا عام 1939 أي في نفس السنة التي اندلعت فيها الحرب العالمية الثانية، حينها تفوق النيراتزوري في اللقاء الختامي على نظيره نوفارا بهدفين لواحد، تناوب على تسجيلهما النجمان الراحلان بييترو فيراريس وأنيبالي فروسي، لينتظر بعدها الفريق حتى عام 1978 ليحقق لقبه الثاني خاصة أن المسابقة توقفت من عام 1944 إلى غاية 1957.

وبالعودة إلى ذلك الموسم جاء تتويج إنتر الثاني على حساب نابولي بنتيجة 2-1 أيضاً بفضل النجم السابق أليساندرو ألتوبيلي وزميله غرازيانو بيني، ثم تكرر الإنجاز في عام 1982 أي قبل المونديال الذي توجت به إيطاليا آنذاك، وجاء على حساب تورينو بعد الفوز ذهاباً بهدف ألدو سيرينا في استاد جوزيبي مياتزا، ثم التعادل إياباً 1-1 في تورينو، إذ افتتح كوتوني الشباك في الدقيقة 13 ليُسجل بعدها ألتوبيلي هدف التعادل عند الدقيقة 23.

طال بعدها غياب إنتر عن منصة تتويج كأس إيطاليا لكرة القدم لأكثر من 20 عاماً، تحديداً حين عاد إلى معانقة اللقب في عام 2005 حين لاقى روما، فانتصر عليه ذهاباً بفضل ثنائية البرازيلي أدريانو، وعاد لينتصر إياباً بهدفٍ أحرزه الراحل سينيشا ميهايلوفيتش، ليكرر النيراتزوري إنجازه في العام التالي أي في 2006 على حساب ذئاب العاصمة أيضاً، بعد التعادل في المواجهة الأولى 1-1، والفوز 3-1 إياباً بفضل ثلاثية الأرجنتيني إستيبان كامبياسو، والأوروغوياني خوليو كروز، والنيجيري أوبافيمي مارتينز، في حين جاء هدف روما الوحيد عن طريق المهاجم الكونغولي شعباني نوندا.

تورام خلال مواجهة لاتسيو في الكالتشيو، 9 مايو 2026 (جوزيبي مافيا/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

تورام يُثير المشاكل مع الإنتر قبل انطلاق الميركاتو

وفي عام 2010 حقق إنتر الثلاثية التاريخية التي كان بينها بطبيعة الحال كأس إيطاليا، حين انتصر على روما في النهائي بعهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بهدفٍ من دون مقابل عن طريق المهاجم الأرجنتيني دييغو ميليتو، ثم حافظ على التاج في 2011 بتفوقه على باليرمو في النهائي بنتيجة 3-1، بعد ثنائية الكاميروني صامويل إيتو وهدف آخر من ميليتو في الدقيقة 92.

تراجع إنتر في السنوات التي تلت تلك الحقبة ليغيب عن منصة تتويج كأس إيطاليا حتى عام 2022، حين فاز على يوفنتوس بنتيجة 4-2 في الأوقات الإضافية بفضل ركلة جزاء وثنائية نفذها بنجاح الكرواتي إيفان بيريزيتش، لينجح في العام التالي في إبقاء اللقب داخل أسوار النادي بعد الانتصار على فيورنتينا بنتيجة 2-1، عن طريق مهاجمه وقائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفين، وهو الذي عاد ليكون له ذات البصمة المؤثرة الليلة أمام لاتسيو حين قاد الفريق للتتويج باللقب العاشر الغالي.

دلالات
المزيد في رياضة
لويس إنريكي استطاع إرساء تغييراته في سان جيرمان، 6 مايو 2026 (خافيير لاين/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

الباريسي بطلاً لفرنسا بمجهود روح المجموعة وخطط إنريكي

من منافسات السباحة في دورة الألعاب الخليجية (اللجنة الأولمبية القطرية)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

دورة الألعاب الخليجية: 4 ميداليات قطرية و13 سعودية

نجوم الباريسي يحتفلون بهدف كفاراتسخيليا ضد لانس، 13 مايو 2026 (فرانسوا بريستي/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

باريس سان جيرمان يُهيمن على الدوري الفرنسي: 14 لقباً والخامس توالياً