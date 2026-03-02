إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع مدافع ليفربول ليوني

02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 11:30 (توقيت القدس)
ليوني على ملعب أنفيلد في 23 سبتمبر 2025 (إد سايكس/Getty)
ليوني على ملعب أنفيلد في 23 سبتمبر 2025 (إد سايكس/Getty)
يُحاول نادي إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، الإيطالي، جيوفاني ليوني (19 عاماً)، الذي تعرض إلى إصابة في بداية الموسم، بالرباط الصليبي، ولن يعاود الظهور إلا في بداية الموسم المقبل، وقد كسب "الريدز" في الميركاتو الصيفي الصراع من أجل الفوز بخدماته، بما أنه تألق مع نادي بارما والعديد من الأندية رغبت في التعاقد معه، خاصة الفرق الإيطالية التي راقبته طويلاً، ولكن الكلمة الأخيرة عادت للفريق الإنكليزي، الذي يملك ميزانية ضخمة.

ووفق تقرير نشره موقع "les-transferts" الفرنسي، أمس الأحد، فإن إنتر ميلان بات حريصاً على ضمّ المدافع الإيطالي، الذي كان يلقب بــ"فان دايك الجديد"، بعد بروزه اللافت في الكالتشيو عندما كان من بين أبرز المدافعين، ولكن الإصابة عطّلت بروزه مع النادي، ولا يبدو أنه سيكون قادراً على كسب المنافسة في دفاع ليفربول بوجود أسماء قوية في الفريق تجعله مهدداً بالبقاء خارج الحسابات فترة طويلة، بما أنه في بداية الموسم الحالي لم يُشارك إلا في عددٍ قليلٍ من المباريات مع الفريق الأول.

الشريف ساند قرار الحكم (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

فياريال طالب بركلة جزاء أمام برشلونة والحكم يرفض... الشريف يفسر

ويستعد إنتر ميلان لإعادة تشكيل دفاعه بأسماء جديد، تزامناً مع تقدم عدد من اللاعبين في السن، مثل الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي وكذلك الهولندي ستفيان دي فريج، والفريق في حاجة إلى أسماء جديدة قادرة على حمل المشعل حتى يكون قادراً على المنافسة في المسابقات الأوروبية، كما أن مدرب إنتر ميلان حالياً، الروماني كريستيان كييفو، كان قد درب ليوني في نادي بارما الموسم الماضي، وبالتالي يعرف حقيقة قدراته ومستواه الفني، وما يُمكن أن يقدمه إلى الفريق من إضافة.

