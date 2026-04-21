إنتر ميلان من أجل الثنائية المحلية وكومو من أجل مفاجأة الموسم

يخوض نادي إنتر ميلان قمة كبيرة أمام نادي كومو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، الثلاثاء (في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، والهدف الأساسي هو الوصول إلى المباراة النهائية من أجل المنافسة بقوة على تحقيق الثنائية المحلية في موسم استثنائي مع المدرب الروماني كريستيان كيفو.

والتقى إنتر ميلان وكومو في مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا قبل أسابيع من الآن، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليكون الحسم في مواجهة الإياب على ملعب جيوسيبي مياتزا في مدينة ميلانو، إذ يحتاج فريق النيراتزوري للفوز من أجل التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة رحلة المنافسة على لقب بطولة كأس إيطاليا.

ويسعى إنتر لتحقيق الثنائية المحلية في إيطاليا في موسم 2025-2026، إذ يتصدر الكالتشيو برصيد 78 نقطة بفارق 12 نقطة عن نادي ميلان قبل خمس جولات من النهاية، ويحتاج لفوز واحد فقط يوم الأحد المقبل 26 إبريل/نيسان من أجل حسم لقب الدوري رسمياً، وعليه فإن تخطي نادي كومو في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا سيفتح الباب الكبير أمام النيراتزوري من أجل التتويج رسمياً بالثنائية المحلية.

في المقابل لن تكون مهمة إنتر ميلان أمام كومو سهلة على أرض الملعب، خصوصاً في ظل الموسم الاستثنائي الذي يقدمه الفريق مع المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، وينافس بقوة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، إذ يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الرابع صاحب الـ63 نقطة.

وصنع نادي كومو صعوبات كبيرة لنادي إنتر في مواجهة ذهاب نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وبالتالي لن تكون قمة الإياب سهلة على النيراتزوري، فرغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين، إلا أن نادي كومو صنع الفارق هذا الموسم بتشكيلة مميزة مع المدرب فابريغاس، فالفريق الإيطالي الصاعد حديثاً إلى الكالتشيو حقق 16 فوزاً مقابل عشرة تعادلات وخسر سبع مباريات في الدوري حتى الآن.

لعل أبرز قوة لنادي كومو هي المهاجم الأرجنتيني نيكو باز، الذي يُعتبر سلاح الفريق في مواجهة إنتر، من أجل محاولة تحقيق مفاجأة الموسم والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الكأس لأول مرة في تاريخه، والسعي لتحقيق لقب تاريخي مع المدرب فابريغاس؛ فقد خاض الأرجنتيني نيكو باز 36 مباراة مع نادي كومو هذا الموسم، وسجل 13 هدفاً وصنع سبعة أهداف.