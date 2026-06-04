إنتر ميلان الإيطالي يُحدد 3 صفقات في ميركاتو الصيف

- يسعى إنتر ميلان لتعزيز صفوفه في موسم 2026-2027، مع احتمال مغادرة لاعبين مثل أليساندرو باستوني ودينزل دومفريس، حيث يهدف المدرب كريستيان كيفو لتحسين الفريق للمنافسة على الألقاب. - حدد النادي الإيطالي ثلاث صفقات رئيسية، منها الظهير الأيمن ماركو باليسترا من أتالانتا والمدافع الفرنسي عمر سوليت من أودينيزي، لتعزيز الدفاع وتعويض المغادرين. - يبحث إنتر عن بديل للحارس يان سومير، مع اعتبار الحارس الإيطالي إيفان بروفيديل من لاتسيو خياراً محتملاً، مع توقعات بصفقات إضافية قريباً.

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي ثلاث صفقات يريدها في ميركاتو الصيف من أجل تدعيم صفوفه تحضيراً لموسم 2026 - 2027، خصوصاً مع إمكانية مغادرة عدد من اللاعبين، حيث يسعى المدرب كريستيان كيفو لتدعيم تشكيلته بأسماء قوية قادرة على تحسين مستوى الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

ويسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعويض إمكانية مغادرة اللاعبين، المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني والظهير الهولندي دينزل دومفريس، وعليه، وفقاً لما كشفه موقع "سكاي إيطاليا"، فإن فريق النيراتزوري حدد أول صفقة له في ميركاتو الصيف، وهو الظهير الأيمن الإيطالي ماركو باليسترا، لاعب نادي أتالانتا الإيطالي الذي لعب موسماً كاملاً على سبيل الإعارة مع نادي كالياري، وأصبح لاعباً دولياً مع منتخب إيطاليا مؤخراً.

ووضع إنتر اسم المدافع الفرنسي عُمر سوليت (26 سنة)، اللاعب الذي وصل من أكاديمية ليون الفرنسية ولعب مع نادي أودينيزي، ومنح اللاعب الفرنسي أولوية للتعاقد مع النيراتزوري في ميركاتو الصيف، ويُعد اللاعب الفرنسي من المواهب المُميزة في خط الدفاع، ويحتاجه المدرب كريستيان كيفو من أجل تعويض مغادرة عدة لاعبين في الصيف وتأمين خط الدفاع من الآن.

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في المقابل، يسعى النادي الإيطالي للعثور على بديل جيد للحارس السويسري يان سومير الذي ينتهي عقده مع إنتر يوم 30 يونيو/حزيران، وهناك اسم الحارس الإيطالي إيفان بروفيديل، الذي يلعب مع نادي لاتسيو الإيطالي ويُعد خياراً جيداً لكي يكون بديلاً جيداً للحارس المُتميز سومير في موسم 2026 - 2027، ومن الممكن، وفقاً للصحيفة الإيطالية، أن يتعاقد بطل إيطاليا مع لاعبين إضافيين سيكشف عنهم في الأسابيع المقبلة.