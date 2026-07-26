إنتر ميامي يواصل عروضه القوية من دون ميسي وظهور أول لكاسيميرو

- قاد لويس سواريز إنتر ميامي للفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء، في مباراة شهدت إصابة مروعة للمكسيكي خرمان بيرتيراميه، ورفع سواريز قميص زميله احتفالاً بالهدف، ليصل رصيده إلى تسعة أهداف في الموسم. - ظهر كاسيميرو لأول مرة مع إنتر ميامي بعد انتقاله من مانشستر يونايتد، وسيطر على خط الوسط، رغم معاناة الفريقين من ضعف اللمسة الأخيرة أمام المرمى. - غاب ليونيل ميسي وزميله رودريغو دي بول للمباراة الثانية توالياً بعد خسارة الأرجنتين في نهائي كأس العالم، ولن يشارك ميسي في مباراة كل النجوم المقبلة.

واصل نادي إنتر ميامي عروضه القوية في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم لهذا الموسم بعد نهاية المونديال بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبظهور أول للنجم البرازيلي كاسيميرو، في ليلة شهدت تميز المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، بطل الفريق في المباراة.

وقاد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز إنتر ميامي إلى تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله من ركلة جزاء في الدقيقة الـ81، فجر الأحد، في مباراة شهدت تعرّض الدولي المكسيكي في صفوف ميامي خرمان بيرتيراميه لإصابة مروعة إثر اصطدام بالرأس، وسقط بيرتيراميه على أرض الملعب وبقي بلا حراك بعد احتكاكه بالبوليفي إفراين موراليس في أثناء ارتقائهما للتنافس على الكرة.

وترجم سواريز بنجاح ركلة الجزاء التي احتُسبت إثر الحادثة، ورفع قميص بيرتيراميه احتفالاً بالهدف، وواصل المهاجم السابق لليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني تألقه التهديفي، بعدما رفع رصيده إلى ستة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليصل إجمالي أهدافه في الموسم الحالي لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم إلى تسعة أهداف، ويُعد حالياً من أبرز هدافي نادي إنتر ميامي.

بعيدا عن الملاعب تحقيق في صفقة انتقال كاسيميرو إلى إنتر ميامي

في المقابل، خاض كاسيميرو الذي يملك 91 مباراة دولية مع البرازيل وأحرز خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني، مباراته الأولى بقميص ميامي منذ انضمامه هذا الأسبوع من مانشستر يونايتد الإنكليزي، وسيطر اللاعب البالغ 34 عاماً على إيقاع اللعب في خط الوسط طوال المباراة، لكن الفريقين عانيا من ضعف اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وغاب ميسي وزميله الأرجنتيني رودريغو دي بول للمباراة الثانية توالياً، بعد خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي، وذكر مسؤولو الدوري الأميركي لكرة القدم أن ميسي لن يكون ملزماً بالمشاركة في مباراة كل النجوم الأسبوع المقبل، نظراً لوصوله إلى نهائي المونديال، وتأخره عن الحصول على إجازة صيفية للراحة.