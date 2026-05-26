إنتر ميامي يكشف تفاصيل إصابة ميسي... وقلق متواصل في الأرجنتين

- أعلن نادي إنتر ميامي عن إصابة ليونيل ميسي بإجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مما يثير القلق حول مشاركته في مونديال 2026. - غادر ميسي الملعب في الدقيقة 75 خلال مباراة ضد فيلادلفيا يونيون، حيث طلب استبداله بعد شعوره بالألم، لكن البيان الطبي لم يشر إلى تمزق عضلي. - رغم أن التطورات مطمئنة نسبياً، لم يحدد النادي فترة غياب ميسي، مما يترك موعد عودته للملاعب غامضاً قبل كأس العالم.

كشف نادي إنتر ميامي الأميركي عن طبيعة إصابة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، التي تعرّض لها خلال المباراة الأخيرة أمام فيلادلفيا يونيون، ما قد يؤثر في تحضيرات البرغوث للمشاركة مع منتخب الأرجنتين في مونديال 2026.

وأوضح نادي إنتر ميامي الأميركي في بيان رسمي، فجر الثلاثاء، أن ميسي يُعاني من "إجهاد زائد ناتج عن إرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر"، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم، وجاء في البيان الطبي: "بعد خضوعه لفحوص طبية إضافية يوم الاثنين، أظهر التشخيص الأولي وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر. سيعتمد استئناف النشاط البدني على تطور حالته السريرية والوظيفية".

كرة عالمية صحيفة إسبانية تكشف خطورة إصابة ميسي ومدة غيابه عن الملاعب

وكان ميسي قد غادر أرض الملعب عند الدقيقة الـ75 خلال مواجهة إنتر ميامي وفيلادلفيا يونيون ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب استبداله، وبدا هداف النادي الأميركي يمشي بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي لاحقاً (4-6).

وتُعد هذه التطورات مطمئنة نسبياً بالنسبة لحامل الكرة الذهبية ثماني مرات، إذ لم يتحدث البيان عن تمزق عضلي أو إصابة خطيرة أخرى، وهو ما كان سيشكل ضربة قاسية لمنتخب الأرجنتين، حامل اللقب العالمي، ولكن مع ذلك لم يكشف إنتر ميامي عن الفترة التي سيغيبها الهداف الأرجنتيني، ليبقى موعد عودته إلى الملاعب غامضاً قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.