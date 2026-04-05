إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد.. بصمة ميسي واحتفالية كبيرة

- افتتح نادي إنتر ميامي ملعبه الجديد بحضور ليونيل ميسي الذي سجل هدفه الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع أوستن أف سي، وسط احتفال كبير بمشاركة مالك النادي ديفيد بيكهام. - شهدت المباراة أجواءً مثيرة حيث تقدم أوستن مبكرًا، لكن ميسي عادل النتيجة برأسية مميزة، وسيطر إنتر ميامي على الاستحواذ وخلق فرصًا عديدة. - رغم محاولات ميامي، نجح أوستن في التقدم مجددًا، لكن لويس سواريز أدرك التعادل بعد دخوله كبديل، ليختتم اللقاء بالتعادل المثير.

افتتح نادي إنتر ميامي الأميركي ملعبه الجديد في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، بحضور النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، الذي بصم على أول هدف شخصي له في الملعب الجديد، في المواجهة أمام نادي أوستن أف سي التي انتهت بالتعادل (2-2).

وشهد ملعب نادي إنتر ميامي الجديد الذي يتسع لحوالي 26 ألف متفرج حفلاً افتتاحياً كبيراً بمشاركة مالك النادي، الإنكليزي، ديفيد بيكهام، ليضع حداً لرحلة استمرت أكثر من عقد من الزمن بحثاً عن مقر دائم للنادي. وقال بيكهام قبل انطلاق المباراة الكبيرة: "رؤية هذا الملعب ينبض بالحياة، بعد سنوات وسنوات من المحاولات لإطلاق هذا المشروع في ميامي، أمر مميز جداً. أتيت إلى أميركا للعب في الدوري الأميركي قبل 20 سنة، وقطعت الكثير من الوعود. وقبل 13 عاماً قطعت وعوداً أخرى عندما أعلنت قدومي إلى ميامي. إنه حلم تحقق بالنسبة لنا اليوم".

لكن رغم الانطلاقة الاحتفالية للمباراة، مع مشاركة بيكهام إلى جانب المالك الإداري لنادي إنتر ميامي الملياردير خورخي ماس في مراسم قص الشريط قبل اللقاء، عكّر أوستن الأجواء بالتعادل، فالفريق القادم من تكساس الذي دخل المباراة وفي رصيده فوز واحد فقط من خمس مباريات، صدم جماهير أصحاب الأرض بعد ست دقائق فقط، عندما حوّل البرازيلي غييرمي بيرو كرة رأسية من ركنية نفذها الأوروغوياني فاكوندو توريس إلى هدف، مانحاً التقدم للضيوف بهدف نظيف.

إلا أن النجم ميسي لم يتأخر كثيراً ليبصم على أول هدف له في ملعب إنتر ميامي الجديد، حين انطلق الظهير الأيمن الجامايكي، إيان فراي، وأرسل عرضية نحو ميسي الذي عادل النتيجة (1-1) عبر رأسية مُميزة، وسيطر إنتر ميامي بعد ذلك على الاستحواذ وخلق سلسلة من الفرص، إذ اقترب الأرجنتيني ماتيو سيلفيتي مرتين من التسجيل بتسديدة في الدقيقة الـ34، قبل أن يُرسل كرة رأسية إلى جانب المرمى بعد أربع دقائق.

لكن صلابة دفاع أوستن وسرعته في الهجمات المرتدة واصلتا إزعاج أصحاب الأرض، ونجح الفريق الضيف في التقدم مجدداً بعد 53 دقيقة، عبر البديل الكندي جايدن ويلسون، ومع تزايد الضغط على ميامي، أشرك المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز الذي أدرك التعادل عندما تابع كرة من مسافة قريبة، عقب ركنية نفذها ميسي وحوّلها البديل الآخر المكسيكي غيرمان بيرتراميه داخل مرمى أوستن.