إنتر ميامي يسقط في الدوري الأميركي وميسي يترك بصمة عالمية

- خسر نادي إنتر ميامي أمام ناشفيل (2-1) في ثاني جولات الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي، مما أدى إلى تعادل السلسلة (1-1) بين الفريقين، مع تحديد المواجهة الثالثة في 8 نوفمبر 2025 لحسم المتأهل. - سجل ناشفيل هدفيه من ركلتي جزاء في الدقائق 9 و45، بينما أحرز ليونيل ميسي هدفاً عالمياً في الدقيقة 90، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الخسارة. - تتطلع الجماهير إلى أداء ميسي في المباراة الحاسمة، حيث يُعتبر إنتر ميامي من أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري في موسم 2025.

سقط نادي إنتر ميامي مرة جديدة في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، فجر الأحد، في مواجهة ترك فيها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، بصمة عالمية على أرض الملعب، أبهر بها الجماهير التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب جيوديس بارك.

وخسر نادي إنتر ميامي أمام منافسه نادي ناشفيل (2-1)، فجر الأحد، في ثاني جولات الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، لتتعادل السلسلة بين الفريقين (1-1)، بعد أن تفوق إنتر ميامي في المواجهة الأولى (3-1)، ليذهب الفريقان نحو المواجهة الثالثة والأخيرة من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل من منافسات الأدوار الإقصائية في موسم عام 2025.

وسجل فريق ناشفيل هدفيه من ركلة جزاء، الأولى في الدقيقة التاسعة والثانية في الدقيقة الـ45، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، عندما سجل ميسي هدفاً عالمياً لم يكن كافياً لمعادلة النتيجة وإنقاذ إنتر ميامي من الخسارة، وجاء هدف البولغا بتسديدة بقدمه اليُسرى من مسافة بعيدة في الدقيقة الـ90.

ومن المتوقع أن يخوض ميسي المباراة الثالثة مع فريقه أمام ناشفيل يوم 8 نوفمبر 2025، على ملعب تشايس ستاديوم، حيثُ تنتظر الجماهير منه أن يُقدم مستوى مُميزاً على أرض الملعب، وقيادة فريقه للتأهل إلى الدور المقبل من منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ يُعد نادي إنتر ميامي من بين أبرز المرشحين المنافسين على لقب بطولة الدوري في موسم عام 2025.