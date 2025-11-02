إنتر ميامي يسقط في الدوري الأميركي وميسي يترك بصمة عالمية

كرة عالمية
ميامي

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
02 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:48 (توقيت القدس)
حسرة ميسي على ملعب جيوديس بارك، 2 نوفمبر 2025 (Getty)
حسرة ميسي على ملعب جيوديس بارك، 2 نوفمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خسر نادي إنتر ميامي أمام ناشفيل (2-1) في ثاني جولات الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي، مما أدى إلى تعادل السلسلة (1-1) بين الفريقين، مع تحديد المواجهة الثالثة في 8 نوفمبر 2025 لحسم المتأهل.
- سجل ناشفيل هدفيه من ركلتي جزاء في الدقائق 9 و45، بينما أحرز ليونيل ميسي هدفاً عالمياً في الدقيقة 90، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الخسارة.
- تتطلع الجماهير إلى أداء ميسي في المباراة الحاسمة، حيث يُعتبر إنتر ميامي من أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري في موسم 2025.

سقط نادي إنتر ميامي مرة جديدة في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، فجر الأحد، في مواجهة ترك فيها النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، بصمة عالمية على أرض الملعب، أبهر بها الجماهير التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب جيوديس بارك. 

وخسر نادي إنتر ميامي أمام منافسه نادي ناشفيل (2-1)، فجر الأحد، في ثاني جولات الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، لتتعادل السلسلة بين الفريقين (1-1)، بعد أن تفوق إنتر ميامي في المواجهة الأولى (3-1)، ليذهب الفريقان نحو المواجهة الثالثة والأخيرة من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل من منافسات الأدوار الإقصائية في موسم عام 2025. 

وسجل فريق ناشفيل هدفيه من ركلة جزاء، الأولى في الدقيقة التاسعة والثانية في الدقيقة الـ45، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، عندما سجل ميسي هدفاً عالمياً لم يكن كافياً لمعادلة النتيجة وإنقاذ إنتر ميامي من الخسارة، وجاء هدف البولغا بتسديدة بقدمه اليُسرى من مسافة بعيدة في الدقيقة الـ90.

لعب ميسي مباراة ودية ضد بورتوريكو، 14 أكتوبر 2025 (ميغان بريغز/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ميسي يرفض فكرة الاعتزال ويضع شرطاً للمشاركة في مونديال 2026

ومن المتوقع أن يخوض ميسي المباراة الثالثة مع فريقه أمام ناشفيل يوم 8 نوفمبر 2025، على ملعب تشايس ستاديوم، حيثُ تنتظر الجماهير منه أن يُقدم مستوى مُميزاً على أرض الملعب، وقيادة فريقه للتأهل إلى الدور المقبل من منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، إذ يُعد نادي إنتر ميامي من بين أبرز المرشحين المنافسين على لقب بطولة الدوري في موسم عام 2025.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
ديوكوفيتش خلال دورة شنغهاي،11 أكتوبر 2025 (لينتاو زهانغ/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ديوكوفيتش يُربك حسابات التأهل لبطولة تورينو الختامية

كانتي على ملعب الملك عبد الله بجدة في 5 إبريل 2025 (عبد الله أحمد/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

نادي الاتحاد في ورطة... كانتي مطلوب في الدوري الفرنسي

بالوتيلي خلال مواجهة ضد تورينو في الكالتشيو، 7 ديسمبر 2024 (سيموني أرفيدا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

بالوتيلي يحتفل بإقالة فييرا من جنوى ويكشف كواليس خلافهما القديم