إنتر ميامي يخطط لإحياء أسطورة الـMSN بضم نيمار إلى ميسي وسواريز

- إعادة تشكيل ثلاثي برشلونة الشهير: يخطط نادي إنتر ميامي لضم نيمار جونيور إلى صفوفه، ليعيد تشكيل ثلاثي برشلونة السابق "MSN" مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، رغم تقدمهم في العمر، لخوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي. - قيمة رياضية وتسويقية: انتقال نيمار إلى الولايات المتحدة يحمل قيمة كبيرة، خاصة مع استضافة كأس العالم في أميركا، مما قد يغريه في هذه المرحلة من مسيرته، بينما يعمل النادي على تجديد عقدي ميسي وسواريز. - تعزيزات جديدة: يستعد إنتر ميامي للموسم المقبل بتعزيز صفوفه بعد اعتزال جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وتعاقده مع سيرخيو ريغيلون، ويبحث عن أسماء جديدة من أوروبا.

يُخطط نادي إنتر ميامي الأميركي لصفقة ضخمة تهدف إلى إعادة تشكيل واحد من أكثر الثلاثيات الهجومية إثارة في تاريخ كرة القدم، ويتعلق الأمر بثلاثي برشلونة الإسباني السابق "MSN"، وذلك من خلال ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور (33 عاماً) إلى صفوف الفريق، ليلعب إلى جانب زميليه السابقين: الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغويّاني لويس سواريز.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم السبت، أن نادي إنتر ميامي يُفكّر بجدية في إعادة جمع ثلاثي برشلونة الشهير من جديد، رغم أنهم جميعاً في المراحل الأخيرة من مسيرتهم الكروية، وذلك لخوض تجربة أخيرة معاً في الدوري الأميركي، خاصة أن الفريق يضمّ حالياً اثنين من هذا الثلاثي، هما ليونيل ميسي، الذي يُعدّ الوجه الأبرز للنادي منذ صيف عام 2023، ولويس سواريز، الذي التحق به في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وأضافت الصحيفة أنه رغم أن المفاوضات لم تبدأ بعد، فإن ممثلي نيمار يدركون أن انتقاله إلى الولايات المتحدة قد يحمل قيمة كبيرة على الصعيدين الرياضي والتسويقي، خاصة في عام تُقام خلاله كأس العالم في أميركا إلى جانب كندا والمكسيك، كما أن هذه الخطوة قد تُغري نيمار في هذه المرحلة من مسيرته، إذ يبحث عن خيارات جديدة قبل ختام مشواره الكروي، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه النادي الأميركي أيضاً على تجديد عقدي ميسي وسواريز لضمان استمرار المشروع الطموح.

ويستعد إنتر ميامي حالياً لخوض الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي، ويهدف إلى تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل، إذ سيخسر الفريق خدمات الإسبانيين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس بعدما قررا الاعتزال، لكنه في المقابل تعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون، كما يُعدّ قائمة أهداف جديدة من أوروبا لتعزيز الفريق بعدة أسماء جديدة، وجاء عرض نيمار في وقت مثالي، علماً أن النجم البرازيلي انضم إلى ناديه الحالي سانتوس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي، ثم مدّد عقده حتى ديسمبر المقبل، ليصبح حراً في التفاوض مع أندية أخرى بنهاية العام.