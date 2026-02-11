إنتر ميامي مع ميسي الأعلى قيمة في الدوري الأميركي

- صعود إنتر ميامي: بفضل انضمام ليونيل ميسي ونجوم آخرين، أصبح إنتر ميامي الأعلى قيمة في الدوري الأميركي لكرة القدم، حيث بلغت قيمته 1.45 مليار دولار، متجاوزًا لوس أنجليس إف سي. - تأثير الملاعب الجديدة: ساهم بناء ملاعب جديدة في رفع القيمة السوقية لإنتر ميامي ونيويورك سيتي إف سي، مما يعزز مكانتهما بين الأندية الخمسة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار. - النجاح الرياضي والمالي: منذ تأسيسه في 2018، شهد إنتر ميامي طفرة كبيرة، حيث فاز بكأس الدوري الأميركي في 2025، مع تولي ديفيد بيكهام رئاسة النادي.

أصبح نادي إنتر ميامي الأميركي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (38 سنة)، مع بداية الموسم الكروي لعام 2026، الأعلى قيمةً في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم، وفقاً للتقرير الخاص الذي نشرته مجلة "سبورتيكو" الرياضية الأميركية. وتجاوز نادي إنتر ميامي القيمة السوقية لنادي لوس أنجليس إف سي، إذ بلغت 1,45 مليار دولار أميركي، وارتفعت قيمة إنتر ميامي بنسبة 22% مقارنةً بعام 2025، ما جعله يتجاوز لوس أنجليس إف سي، الذي تصدّر القائمة خلال السنوات الأربع الماضية، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 1.3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي.

وبعد إنتر ميامي ولوس أنجليس إف سي، حل لوس أنجليس غالاكسي في المركز الثالث (1.17 مليار دولار، بزيادة 5%)، ثم أتلانتا يونايتد في المركز الرابع (1.14 مليار دولار، بزيادة 6%)، ثم يأتي فريق نيويورك سيتي إف سي في المركز الخامس (1.12 مليار دولار، بزيادة 12%)، وفي حالة إنتر ميامي ونيويورك سيتي إف سي، ساهم بناء ملعبين جديدين، من المقرر افتتاحهما في عامي 2026 و2027 على التوالي، في رفع قيمتهما السوقية بشكل ملحوظ. في وقت تُعد هذه الأندية الخمسة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار من بين أندية الدوري الأميركي البالغ عددها 30.

وشهد نادي إنتر ميامي، الذي تأسس عام 2018 وبدأ المنافسة في عام 2020، طفرةً هائلة في آفاقه الرياضية والمالية مع انضمام نجوم مثل الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والإسباني، سيرجيو بوسكيتس، والأوروغواياني، لويس سواريز، ومع تولي لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام رئاسة النادي، وبالإضافة إلى ذلك فاز الفريق بلقب بطولة كأس الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى عام 2025.