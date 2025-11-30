إنتر ميامي بطلاً للمنطقة الشرقية مع ميسي والعين على أول لقب دوري

تُوّج فريق إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي (38 سنة)، بلقب المنطقة الشرقية لأول مرة في تاريخه، إثر تفوقه على منافسه فريق نيويورك سيتي إف سي، ليقترب خطوة واحدة فقط من تحقيق أول لقب له في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم.

وحقق فريق إنتر ميامي فوزاً كبيراً ومُستحقاً على منافسه فريق نيويورك سيتي أف سي، فجر الأحد، بنتيجة كبيرة (5-1)، بأهداف سجلها كل من الأرجنتيني تاديو أليندي (هاتريك)، ومواطنه ماتيو سيلفيتي هدف، والفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا هدف، في مواجهة لعب فيها ميسي دور مُحرّك كل شيء في الملعب ومحطة تمريرات مُميزة تسبق تسجيل الأهداف، وسط فرحة كبيرة من جماهير نادي إنتر ميامي التي حضرت بأعداد هائلة في ملعب تشايس ستاديوم.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إنتر ميامي نصف نهائي الدوري (المباراة النهائية للمنطقة الشرقية)، ويصل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري في موسم 2025، إذ قبل وصول ميسي لم يُحقق إنتر ميامي أي لقب، ومعه حصد ثلاثة ألقاب وبات قريباً خطوة واحدة من التتويج الرابع في تاريخه، وكذلك تحقيق لقب بطولة الدوري الأميركي لأول مرة في تاريخه، وهو ما يؤكد التأثير الكبير الذي صنعه "البولغا" مع الفريق الأميركي.

وسيخوض نادي إنتر ميامي المباراة النهائية لبطولة الدوري يوم السبت المقبل 6 ديسمبر/ كانون الأول، أمام منافسه فريق فانكوفر بطل المنطقة الغربية والذي يلعب معه النجم الألماني، توماس مولر، وستكون مواجهة خاصة بين مولر وميسي ونجوم برشلونة الإسباني السابقين، إذ سبق وأن التقوا في مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة في السنوات الماضية.