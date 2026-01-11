إمام عاشور يكسب التحدي.. ماذا لو انفعل على قرارات مدربه؟

- ساهم إمام عاشور بشكل حاسم في تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بصناعته لهدفين في الفوز على ساحل العاج (3-2)، مما جعله مهندس التأهل رغم تألق محمد صلاح. - أظهر عاشور قدرته على التألق بعد عودته من الإصابة، حيث ساعد المنتخب في اللعب بطريقة 4-4-2، وأثبت جدارته في المباريات القوية، مما أعاد له الاعتبار بين الجماهير. - تعامل عاشور باحترافية مع استبداله في مباراة زيمبابوي، مما ساهم في استمراره كلاعب مؤثر في البطولة، استعداداً لمواجهة السنغال في نصف النهائي.

كان لاعب وسط منتخب مصر، إمام عاشور (27 عاماً)، مُساهماً في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب، إثر الانتصار على منتخب ساحل العاج، حامل اللقب، في ربع النهائي بنتيجة (3ـ2)، ذلك أنه صنع هدفين في المواجهة القوية، بتمريرة حاسمة أولى إلى عمر مرموش، وأعاد الكرّة في بداية الشوط الثاني، عندما أهدى قائد منتخب مصر، محمد صلاح، كرة الهدف الثالث، الذي كان حاسماً، في حسابات التأهل بعد عودة ساحل العاج القوية.

وبفضل المساهمتين، كان إمام عاشور مهندس التأهل إلى المربع الذهبي، بعد أن ترك بصمته للمرة الأولى في هذه النسخة، رغم أن محمد صلاح حصد جائزة أفضل لاعب، بما أنه صنع الهدف الثاني وسجل الهدف الثالث، ولكن نجم وسط الأهلي المصري أظهر أنه قادر على أن يكون حاسماً في المنتخب، خاصة وأنّه ساعد "الفراعنة" على اللعب بطريقة 4ـ4ـ2 في بعض الفترات، عندما تمركز خلف المهاجمين مرموش وصلاح، وكان متألقاً في معظم الفترات، مُثبتاً أنه استعاد مهاراته بعد أن تعرّض لإصابة في نهاية الموسم الماضي أبعدته عن أجواء المباريات طويلاً.

وبعد التألق في ربع النهائي، أثبت إمام عاشور لمدربه حسام حسن، أنه قادر على صنع الفارق في المباريات القوية، بعد أن تعرّض لموقفٍ حرجٍ نسبياً في بداية البطولة، فقد سارع المدرب المصري باستبدال لاعب وسط الأهلي، في الشوط الأول بعد تقدم منتخب زيمبابوي في النتيجة، بحثاً عن خيارات هجومية أفضل، ورغم أن إمام عاشور ظهر مستغرباً من قرار المدرب، إلا أنه لم يردّ الفعل مثلما يفعل العديد من النجوم، فقبل قرار مدربه، وتابع دعم رفاقه من دكة الاحتياط حتى تحقيق الانتصار في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عبر هدف حاسم من النجم الأول محمد صلاح، ولو أنه تصرّف بطريقة طائشة لربما وجد نفسه خارج حسابات البطولة، غير أنه تعامل مع الموقف باحترافية، وفي النهاية استفاد المنتخب المصري من تألق لاعبه واستعاد إمام عاشور الاعتبار بين الجماهير، بفضل مساهمته في التأهل بانتظار المباراة القوية المرتقبة أمام منتخب السنغال، في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.