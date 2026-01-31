إمام عاشور يعتذر من النادي الأهلي

قدّم نجم النادي الأهلي المصري إمام عاشور (27 عاماً) اعتذاراً لإدارة ناديه بعد تخلفه المفاجئ عن السفر مع الفريق الأول لكرة القدم إلى تنزانيا لملاقاة فريق يانغ أفريكانز في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها، السبت.

وكتب لاعب الأهلي المنتقل إليه من الغريم التقليدي الزمالك، الجمعة، منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، جاء فيه: "للأسف كلام كثير مغلوط وغير صحيح يتردد بخصوص ما حصل، وأنا متقبل أي قرار يتخذه النادي، وأثق أن المسؤولين في الأهلي سيتفهمون موقفي جيداً، وأنا فعلاً أعاني من نزلة برد شديدة ودرجة حرارتي عالية، وهناك تقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي، وأتناول مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي تعاني من الأعراض نفسها، وأنا أبلغت الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي على السفر، وهذا إجراء غير كافٍ في مثل هذه الأمور، لكن أخطأت بحسن نية، وكان المفروض أن أتواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين كي يبلغ المدير الفني، ويجري تطبيق الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر".

وأضاف إمام عاشور "الموضوع أغلق، وتواصلت ليلة أمس (الخميس) مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي، وجمهور الأهلي سندي وظهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، وأعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي وقبلهم جمهور الأهلي، وأنا فخور باللعب في أكبر نادٍ في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اثنين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع".

وختم لاعب المنتخب المصري في بيانه "الذين يقولون إنني أريد أن ألوي ذراع النادي أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، لا أحد يستطيع لي ذراع الأهلي، ولا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة أبداً، وتشرفت بارتداء الفانلة الحمراء، وألعب مع النادي منذ ثلاث سنوات، والحمد لله عمري ما قصرت لا في حق النادي ولا جماهيره، وهذا حقهم عليّ، ووجودي في الأهلي نادي القرن وفي ظهري جمهور الأهلي يُعوضني عن كل حاجة، وأمامنا مباراة غداً مهمة، يا رب كل التوفيق لزملائي والجهاز الفني ونحقق الفوز الذي يسعد كل الأهلاوية".

وكان النادي الأهلي عاقب إمام عاشور بالإيقاف لمدة أسبوعَين، والتدريب مع المتخلفين عن السفر مع البعثة، وكذلك التدريب المنفرد، إضافة إلى غرامة مالية هي الأكبر في تاريخ النادي (مليون ونصف المليون جنيه)، مع التهديد بالتصعيد حال استمرار غيابه عن الفريق وتدريباته.