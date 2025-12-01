- أثار منع ثلاثة ملاكمين تونسيين من السفر إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم، أزمة كبيرة في الشارع الرياضي، حيث انتشر فيديو يظهر حزنهم الشديد في مطار تونس قرطاج، مما أثار انتقادات واسعة للاتحاد التونسي ووزارة الشباب والرياضة. - بعد تسوية الوضعيات القانونية، تمكن باقي الملاكمين من السفر إلى دبي قبل بدء البطولة، لكن الانتقادات استمرت، حيث طالب المتابعون باستقالة أعضاء الاتحاد التونسي للملاكمة. - تعاني رياضة الملاكمة في تونس من تراجع كبير، رغم تاريخها المشرف في المحافل الدولية، مما يثير التساؤلات حول قدرتها على استعادة أمجادها السابقة.

هزّ مقطع فيديو مصوّر للاعبي منتخب تونس للملاكمة الشارع الرياضي في البلاد، عندما منعت السلطات المسؤولة في مطار تونس قرطاج ثلاثة ملاكمين من السفر إلى دبي للمشاركة في بطولة العالم، التي تنطلق يوم الثلاثاء وتتواصل منافساتها حتى الثالث عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأثار الفيديو الذي نشرته بعثة المنتخب التونسي في المطار أزمة كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، حيث ظهر الملاكمون في حالة حزن شديدة، وهم يعودون أدراجهم، حتى البكاء، بسبب منعهم من السفر، ما خلّف موجة كبيرة من الانتقادات في صفوف الجماهير والمتابعين، للمسؤولين في الاتحاد التونسي ووزارة الشباب والرياضة المحلية.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن جميع الملاكمين المتبقين سافروا يوم الاثنين في اتجاه دبي، بعد الحصول على التأشيرات وتسوية كل الوضعيات القانونية العالقة، ما يعني وصولهم إلى الإمارات قبل ساعات فقط من بدء منافسات بطولة العالم.

ورغم تدارك الوضع في اللحظات الأخيرة، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للملاكمة لم يسلم من الهجوم الكاسح للمتابعين، الذين طالبوا الأعضاء بالاستقالة وحملوا كذلك وزارة الشباب والرياضة مسؤولية ما حدث، في الوقت الذي تشهد فيه لعبة الملاكمة تراجعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، بعدما حملت في وقت سابق الراية التونسية وكتبت التاريخ في عديد من المحافل الدولية، فهل تنجح رياضة الفن النبيل في استعادة أمجادها كما كانت في السابق؟