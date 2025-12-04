إلياس هدايا... حكاية حامي عرين سورية الذي حُرم من الدوري الإنكليزي

- إلياس هدايا، حارس مرمى منتخب سورية، تألق في التعادل مع قطر في كأس العرب 2025 بفضل تصدياته الحاسمة، مما جعله محط أنظار الكشافة الأوروبية. - بدأ هدايا مسيرته في المملكة المتحدة مع ويستهام يونايتد وديربي كاونتي، لكنه عاد للسويد ليلعب مع "نسور قاسيون"، حيث أصبح جزءاً أساسياً من التشكيلة تحت قيادة المدرب خوسيه لانا. - رغم ولادته في السويد، يتمسك هدايا بجذوره السورية، حيث تعود أصوله لمدينة رأس العين، ويعتبر الآن أحد أبرز لاعبي الدوري النرويجي الممتاز.

لعب حارس مرمى منتخب سورية إلياس هدايا (27 عاماً)، دوراً بارزاً في التعادل مع منتخب قطر بهدف لمثله بفضل تصدياته الحاسمة في المواجهة التي أقيمت يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025 التي تمتد حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر مصدر مقرب من حارس مرمى منتخب سورية إلياس هدايا، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن حامي العرين في عمر 15 عاماً توجه إلى المملكة المتحدة لخوض تجارب الأداء مع نادي ويستهام يونايتد الإنكليزي، ثم ديربي كاونتي، لكن فريقه في السويد حينها رفض فكرة التخلي عن خدماته، ليعود بعدها إلى السويد التي يحمل جنسيتها، لكنه أراد اللعب مع "نسور قاسيون".

ومنذ أربع سنوات كاملة حاول إلياس هدايا التواصل مع الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل تمثيل المنتخب الأول، لكن الأمر لم يتم إلا في العام الماضي، لكون حامي العرين يُعد أفضل لاعبي مركزه في الدوري النرويجي الممتاز لكرة القدم، والدليل أنه جرى اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالمسابقة المحلية، ما يعني أن صاحب الـ27 عاماً يستحق مكانه الأساسي مع بلاده.

وأكد المصدر أن إلياس هدايا لم يوافق على اللعب مع الفئات السنية في منتخبات السويد، لأنه أراد تمثيل منتخب سورية، الذي انضم إليه في العام الماضي، لكنه أصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا، الذي استعان بخدماته خلال الفترة الماضية وجعله ضمن القائمة المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.

وكشف المصدر أن إلياس هدايا تعود أصوله لمدينة رأس العين في الحسكة، لكنه ولد في السويد ولم يزر بلده الأم سورية نهائياً ويعيش في الدولة الاسكندنافية، إلا أنه يتمسك بجذوره التي ورثها عن أبيه الذي كان يعمل مدرساً للغة العربية وهاجر من بلاده التي لم يزرها منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أن إلياس كان مصراً منذ عدة سنوات على اللعب مع منتخب "نسور قاسيون".

ويلعب إلياس هدايا مع نادي سانديفيورد، وهو أحد أبرز الفرق في الدوري النرويجي الممتاز، ويعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة الجهاز الفني لفريقه، والآن بعد دوره البطولي في المواجهة أمام منتخب قطر، ستكون أنظار الكشافة متجهة صوبه، نظراً لأن بطولة كأس العرب 2025 باتت تحت أنظار الفرق الأوروبية والعالمية التي تراقب المنتخبات العربية وما تقدمه من مواهب.