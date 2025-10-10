- قاد إلياس سعد منتخب تونس لتحقيق فوز ساحق على ساوتومي بنتيجة (6-0) في تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً هدفين رائعين ومؤكداً مكانته كلاعب أساسي في الفريق. - تألق منتخب تونس في التصفيات بتحقيقه الانتصار الثامن دون هزيمة، مع ضمان التأهل منذ الجولة الثامنة، بفضل أداء دفاعي قوي لم يستقبل أي هدف في تسع مباريات. - ساهمت أهداف فراس شوط، إسماعيل الغربي، ومحمد علي بن رمضان في تعزيز الفوز، بينما أظهر إلياس سعد مهارات فردية مميزة، مما يعزز فرصه في اللعب أساسياً.

ساهم مهاجم أوغسبورغ الألماني، إلياس سعد (25 عاماً)، في انتصار منتخب تونس على مُضيفه ساوتومي بنتيجة (6ـ0)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ليحصد "نسور قرطاج" الانتصار الثامن في مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال مع تعادل وحيد، وقد ضمن منتخب تونس التأهل منذ الجولة الثامنة.

وبعد أن سجل مهاجم النادي الأفريقي، فراس شوط، الهدف الأول لمنتخب تونس، ظهر إلياس سعد ليحرز ثنائية، مكّنت "النسور" من إنهاء الشوط الأول متقدمين بنتيجة (3ـ0)، قبل أن يسجل إسماعيل الغربي ومحمد علي بن رمضان بقية أهداف تونس، وقد أهدر رفاق حنبعل المجبري فرصاً أخرى، من أجل رفع الفارق في مناسبات عديدة، أمام منافس لم يعرف إلا الهزائم في التصفيات، وهو من أضعف المنتخبات الأفريقية.

BUT ! Elias Saad



TUNISIE 🇹🇳 2-0 Sao Tomé pic.twitter.com/w1Yycp1F79 — Nass De Pique ♠️🃏🇹🇳🇵🇸 ✪ (@Nassim_92) October 10, 2025



وكان هدف إلياس سعد مميزاً، بعد أن أحسن إسكان الكرة في شباك حارس ساوتومي بطريقة فنية مميزة، وقبل التصويب نجح في تخطي مدافعين اثنين، ليحرز هدفه الدولي الثالث في آخر ثلاث مباريات، مستغلاً ظهوره، ليُحرز نقاطاً في صراع كسب معركة اللعب أساسياً بيسار الهجوم، في ظل غياب إلياس العاشوري، ليُقنع المدرب سامي الطرابلسي بقدراته الفنية ويفرض نفسه أساسياً في المباريات المقبلة، وهذه الثنائية ستساعد إلياس سعد مع فريقه الألماني، بما أنه لا يُشارك بانتظام. وأعاد إلياس سعد لقطة إبداعه منذ أسابيع قليلة عندما هزّ شباك ليبيريا بهدف مميز للغاية، كان الأول في مشواره الدولي.

كما نجح منتخب تونس في تفادي قبول الأهداف للمباراة التاسعة توالياً، في مشوار التصفيات المونديالية، إذ استعاد الدفاع صلابته وقوته، التي افتقدهما في النصف الثاني من عام 2024، وسيكون الاختبار الجديد أمام ناميبيا في رادس، يوم الاثنين المقبل، في آخر لقاء بتلك المسيرة.