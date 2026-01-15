إلياس سعد يختار وجهة مفاجئة والهدف جهوزية عالية للمونديال

- انضم إلياس سعد إلى هانوفر 96 في الدرجة الثانية الألمانية بعد تجربة غير ناجحة مع أوغسبورغ، حيث لم يشارك بانتظام، مما دفعه للبحث عن فرصة جديدة تتيح له اللعب أكثر. - انتقاله إلى هانوفر 96 يُعتبر مفاجئاً، إذ اختار الابتعاد عن دوري الأضواء رغم تاريخ النادي، بهدف تعزيز فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026 مع منتخب تونس. - مسيرة سعد تميزت بتجارب متنوعة، حيث برز في كرة الصالات قبل أن ينتقل إلى كرة القدم الاحترافية، وشارك في خمس مباريات دولية مع منتخب ألمانيا لكرة الصالات.

انضمّ نجم منتخب تونس، إلياس سعد (26 عاما)، إلى هانوفر 96 الذي ينافس في الدرجة الثانية الألمانية، مُعاراً إلى نهاية الموسم، وبالتالي ستعرف تجربته محطة جديدة خلال أشهر قليلة، بما أنّه انتقل خلال الميركاتو الصيفي من سانت باولي إلى أوغسبورغ، ولكن المغامرة مع هذا الفريق لم تدم طويلاً ليختار عرض هانوفر. وأكد النادي الألماني أن إلياس سعد، سيرتدي، الرقم 24 مع هانوفر 96، ويخلف بذلك نيكلاس فولكروغ، الذي ارتدى هذا الرقم بين عامي 2016 و2019.

ولم تُحقق تجربة سعد مع أوغسبورغ الأهداف المنشودة، بما أنه شارك في عشر مباريات فقط بمجموع 499 دقيقة، ومُشاركة وحيدة في كأس ألمانيا، وهي أرقام لا تُساعده على إظهار حقيقة مستواه، خاصة وأنه ساهم في هدف وحيد طوال هذه المباريات، وبالتالي كان واضحاً أنه سيجد صعوبة من أجل فرض نفسه في حسابات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، وبالتالي كان الرحيل خياراً مناسباً قد يُساعده على الظهور في عددٍ أكبر من المباريات مُستقبلاً.

ويعتبر الانتقال إلى هانوفر 96 مفاجئاً، ذلك أن إلياس سعد اختار الابتعاد عن دوري الأضواء الذي يشهد حضور عددٍ كبير من الأسماء المميزة في العالم، خاصة في صفوف نادي بايرن ميونخ والانضمام إلى فريق في الدرجة الثانية، رغم أن النادي يملك تاريخاً كبيراً، كما أنه يحتل المركز الخامس، وبالتالي فإن فرصه في العودة إلى الدرجة الأولى تبدو ضعيفة، ولكن من الواضح أن إلياس سعد يُفكر منذ الآن في نهائيات كأس العالم 2026، بما أنه كان أساسياً في بداية كأس أمم أفريقيا الأخيرة، كما سجل ثلاثة أهداف مع منتخب "نسور قرطاج" خلال 11 مباراة دولية، ونظراً إلى المنافسة القوية التي يجدها في مركزه، فإن الانتقال إلى فريق يضمن له المشاركة بانتظام سيدعم فرصه في المشاركة أساسياً في كأس العالم 2026.

واتسمت مسيرة إلياس سعد بعديد الأحداث؛ إذ لم يلتحق إطلاقاً بأكاديمية شباب تقليدية حاله حال عديد اللاعبين في عالم الكرة، وبعد فترة قضاها في نورديرشتيت، انضم إلى نادي سانت باولي في دوري الدرجة الثانية الألماني، وقبل أن يسطع نجمه في عالم كرة القدم الاحترافية، برز اللاعب في كرة الصالات. وعرّفه أحد أصدقائه على هذه الرياضة عام 2018، وأبهر سعد الجميع على الفور. ولعب مع نادي سبارتا فوتسال إتش إس سي في دوري الدرجة الأولى الألماني، واختاره الاتحاد الألماني لكرة القدم للانضمام إلى منتخب كرة الصالات بعد شهرين. وفي إبريل/نيسان 2019 عند سن التاسعة عشرة من عمره، خاض أول مباراة دولية له، وما زال أصغر لاعب يمثل ألمانيا في كرة الصالات، ولعب خمس مباريات في "المانشافت".