إلياس حسني يبدأ رحلة إثبات الذات بعد تجربته مع باريس سان جيرمان

- إلياس حسني، المهاجم المغربي البالغ من العمر 21 عاماً، ينضم إلى نادي نانسي الفرنسي بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. - حسني، الذي لعب مع منتخبي فرنسا تحت 17 و18 عاماً، اكتسب خبرته الاحترافية الأولى في باريس سان جيرمان وأُعير إلى السد القطري ولوهافر. - تألق حسني في دوري الشباب مع باريس سان جيرمان، حيث سجل 8 أهداف في 7 مباريات، وشارك مع الفريق الأول في بداية عام 2023.

وقّع المغربي إلياس حسني عقداً مع نادي نانسي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد انتهاء عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وأُعير حسني سابقاً إلى نادي السد القطري ولوهافر في الدوري الفرنسي، وسيحظى الآن بفرصة بدء مسيرته الاحترافية بعد موسم قضاه مع الفريق الرديف لباريس سان جيرمان. وجاء في بيان صحافي صادر عن نادي نانسي، اليوم الأربعاء: "يُعدّ المهاجم إلياس حسني، البالغ من العمر 21 عاماً، ثالث صفقات نانسي هذا الصيف. لعب حسني مع منتخبي فرنسا تحت 17 و18 عاماً، وتدرب في باريس سان جيرمان حيث اكتسب خبرته الاحترافية الأولى، وأُعير إلى السد القطري ثم لوهافر، وقد وقّع إلياس حسني عقداً مع نادي نانسي لثلاثة مواسم قادمة".

وبعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان في عام 2019، تألق حسني مع فريق تحت 19 عاماً في دوري الشباب خلال موسم 2022-2023 (7 مباريات، 8 أهداف)، قبل أن يمنحه كريستوف غالتييه 14 دقيقة مع الفريق الأول في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، في آخر مشاركاته مع الفريق الأول لباريس سان جيرمان.