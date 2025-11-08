- استدعى مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش المدافع إلياس بن قارة، رغم عدم مشاركته في المستوى العالي، لتحضيراته لكأس أمم أفريقيا 2025، بهدف تعزيز الدفاع وتجنب فقدانه لصالح منتخب آخر. - استلهم بيتكوفيتش قراره من تجربة ميلوفان راييفاتس مع إسماعيل بن ناصر، حيث يسعى لتكرار النجاح بتطوير بن قارة ليصبح نجمًا في المنتخب، خاصة مع افتقار التشكيلة الحالية للمدافعين المميزين. - بن قارة، المولود في ألمانيا لعائلة جزائرية، يتميز بطوله وصلابته الدفاعية، وشارك في معسكر المنتخب بجدة، مما يعكس خطوة استراتيجية لتجديد الدفاع وبناء قاعدة مستقبلية قوية.

استدعى مدرب منتخب الجزائر، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، أمس الخميس، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، إلياس بن قارة (18 عاماً)، رغم أنه يكتفي حالياً باللعب مع الفريق الرديف للنادي الألماني، ما دفع الجماهير إلى التساؤل عن جدوى استدعاء لاعب لم يخض بعد أي مباراة في المستوى العالي، إلى قائمة اللاعبين المعنيين بالمعسكر المقبل في مدينة جدة السعودية، تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب الأسماء المستدعاة.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أمس الجمعة، بأنّ قرار بيتكوفيتش استدعاء بن قارة يستند إلى أسباب فنية واضحة، تتعلق أساساً بالحاجة إلى حلول دفاعية عاجلة بعد الاختلالات التي ظهرت في المباريات الماضية، والتي أصبحت تُهدد حتى طموحات المنتخب في الذهاب بعيداً في "كان 2025". كذلك يسعى المدرب البوسني لضمان خدمات اللاعب مبكراً لتفادي فقدانه لصالح منتخب آخر، على غرار ما حدث سابقاً مع بعض المواهب مزدوجة الجنسية.

وأضاف المصدر ذاته أن بيتكوفيتش يستلهم هذه الخطوة من تجربة المدرب الصربي ميلوفان راييفاتس، الذي استدعى إسماعيل بن ناصر عام 2016 من فريق رديف أرسنال الإنكليزي رغم صغر سنّه وقلة خبرته، قبل أن يتحوّل لاحقاً إلى أحد أبرز نجوم المنتخب، ويساهم في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، إضافة إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ويرى بعض الملاحظين أن إلياس بن قارة قد يسير على النهج نفسه، في ظل افتقاد التشكيلة الحالية للمدافعين القادرين على تقديم الإضافة في الخط الخلفي.

وولد إلياس بن قارة في 29 إبريل/ نيسان 2007 بمدينة فرانكفورت الألمانية، وينحدر من عائلة جزائرية من ولاية قسنطينة. بدأ مشواره في مدارس نادي ماينز، قبل أن ينتقل في سن الرابعة عشرة إلى أكاديمية بوروسيا دورتموند، حيث لفت الأنظار بسرعة بفضل طوله الفارع (1.93 متر) وصلابته الدفاعية، ويلعب حالياً مع الفريق الرديف للنادي الألماني، وشارك هذا الموسم في ثماني مباريات مع فئة تحت 23 عاماً، قدّم خلالها تمريرة حاسمة، وأثبت تطوراً ملحوظاً في أدائه رغم صغر سنه، كذلك مثّل ألمانيا في فئتي أقل من 15 و17 عاماً.

ويُنتظر أن يشارك المدافع الواعد إلياس بن قارة في معسكر المنتخب المقرر بين 11 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني بمدينة جدة، الذي سيعرف خوض وديتين ضد زيمبابوي والسعودية، في اختبار أول له داخل محيط "الخضر". ويُنظر إلى استدعائه على أنه خطوة استراتيجية نحو تجديد دماء الخط الخلفي، وبناء قاعدة مستقبلية قوية قادرة على إعادة الصلابة الدفاعية المفقودة منذ فترة.