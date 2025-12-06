إلغاء هدف للأردن واحتساب ركلة جزاء أمام الكويت.. الشريف يشرح بالأدلة

- شهدت مباراة الأردن والكويت في كأس العرب 2025 فوز الأردن 3-1، مع حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للأردن بسبب تسلل محمود المرضي، حيث تدخلت تقنية الفار لتأكيد القرار. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف، حيث كان المرضي في موقف تسلل عند تمرير الكرة بالرأس، مما جعل الهدف غير شرعي. - حصل الأردن على ركلة جزاء صحيحة في الوقت البدل الضائع بعد عرقلة علي علوان من حارس الكويت، سليمان عبد الغفور، الذي تلقى بطاقة صفراء بدلاً من الطرد.

شهدت المواجهة، التي انتصر فيها منتخب الأردن على نظيره منتخب الكويت في استاد أحمد بن علي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، عدداً من الحالات التحكيمية التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية، حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن السبب وراء إلغاء هدف لصالح منتخب الأردن في الدقيقة الـ 53 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "احتُسبت ركلة حرة للنشامى داخل منطقة الجزاء، نفذها حارس المرمى، إلى منتصف ملعب المنتخب الكويتي، إذ كان جميع لاعبي المنتخب الأردني في موقف صحيح لا تسلل فيه، لكن عندما وصلت الكرة، ارتقى إليها أحد لاعبي النشامى، وفي تلك اللحظة كان لاعبه محمود المرضي في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع للكويت، وهو حسن حمدان".

وتابع: "أمر الحكم المساعد باستمرار اللعب، ومِن ثمّ مرر محمود المرضي الكرة إلى علي علوان، الذي سجل الهدف الثالث لصالح الأردن في الدقيقة الـ 53، والحكم المساعد أكد صحته، لكن تقنية الفار تدخلت، لتشير إلى أن محمود المرضي كان في موقف تسلل، لحظة لعب الكرة بالرأس باتجاهه، والهدف غير شرعي، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم النهائي كان صحيحاً استناداً لتقنية الفار".

وحول صحة ركلة الجزاء، التي حصل عليها منتخب الأردن في الوقت البدل الضائع، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى علي علوان، الذي راوغ أحد مدافعي الكويت عند قوس منطقة الجزاء، ودخل إلى عمقها، وخرج إليه حارس المرمى، سليمان عبد الغفور، واستطاع في تلك اللحظة مهاجم النشامى إبعاد الكرة عن سيطرة حامي العرين، الذي لجأ إلى استخدام يده وذراعه اليمنى بعرقلة منافسه من فخذه اليسرى، الذي سقط، مع أنه كان يمتلك فرصة محققة للتسجيل مكتملة الشروط، ومِن ثمّ فإن قرار الحكم كان صحيحاً باحتساب ركلة جزاء، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس المرمى، الذي خُففت عقوبته من الطرد إلى الإنذار، لأنه نافس على الكرة".