- يعتزم ويستهام تقديم احتجاج رسمي بعد إلغاء هدف التعادل ضد أرسنال، حيث يعتبرون أن الخطأ على حارس المرمى لم يكن واضحًا، مما جعل قرار الحكم قاسيًا وغير منصف. - استغرق الحكام أكثر من أربع دقائق و17 ثانية لمراجعة اللقطة 17 مرة قبل إلغاء الهدف، مما يعزز اعتقاد ويستهام بأن الخطأ لم يكن واضحًا. - التعادل كان سيعزز موقف ويستهام في صراع الهبوط ويؤثر على صدارة أرسنال، الذي يتقدم بخمس نقاط على مانشستر سيتي قبل جولتين من نهاية الموسم.

يعتزم فريق ويستهام الإنكليزي التقدم باحتجاج رسمي عقب إلغاء هدف التعادل الذي سجله في الوقت بدل الضائع، بسبب وجود خطأ على حارس مرمى أرسنال، يوم الأحد، في منافسات الدوري الإنكليزي، وفق ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين. ويعتقد فريق "المطارق"، أن الخطأ لم يكن واضحاً، وبالتالي فإن قرار الحكم كان قاسياً.

ووصف مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، قرار إلغاء هدف التعادل الذي سجله ويستهام في المباراة التي انتهت بفوزهم بنتيجة 1-0 بأنه "شجاع". لكن من المفهوم أن منافسهم، المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لا يوافق على ذلك، فقد استغرق الحكام أربع دقائق و17 ثانية للوصول إلى قرارهم وتأكيد خطأ بابلو على حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا، قبل أن يسجل كالوم ويلسون هدف التعادل في الدقيقة 95. كما أن الحكم كريس كافانا راجع اللقطة 17 مرة قبل إلغاء الهدف. ويعتقد وستهام أن القرار استغرق كل هذا الوقت ما يؤكد أن الخطأ لم يكن واضحاً وبالتالي فإن الحكم لم يُنصف الفريق.

كرة عالمية رايا درع أرسنال بتصدٍّ للذكرى أنقذ لقب الدوري الإنكليزي

ومن المتوقع أيضا أن يتقدم النادي بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك الهيئة المسؤولة عن الحكام في إنكلترا. وكان التعادل سيُمكّن ويستهام من معادلة رصيد توتنهام (الذي يملك مباراة مؤجلة) في صراع الهبوط. وربما كان لقب الدوري الإنكليزي الممتاز معلقًا على هذه المباراة أيضًا، حيث لا يزال أرسنال، الذي كان سيواجه خطر عودة مانشستر سيتي لو تعادل، متقدمًا بخمس نقاط على منافسه (مع مباراة أخرى)، وذلك قبل جولتين من نهاية الموسم.