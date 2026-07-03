إلغاء هدف إسبانيا في النمسا يُثير التساؤلات.. الشريف يحسمها بالدليل

- في مباراة كأس العالم 2026، فازت إسبانيا على النمسا 3-0، لكن جدلاً تحكيمياً نشأ بعد إلغاء هدف لمارك كوكوريلا بسبب تدخل باو كوبارسي على حارس النمسا ألكساندر شلاجر، وهو قرار أيدته تقنية "الفار". - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن وقوف كوبارسي أمام الحارس ليس مخالفة، لكن استخدامه لذراعه أضعف قدرة الحارس على الوصول للكرة، مما أدى إلى إلغاء الهدف. - الحكم قرر إلغاء الهدف واحتساب خطأ لصالح حارس النمسا، مؤكداً صحة القرار بسبب المخالفة التي سبقت التسجيل.

شهدت المواجهة التي انتصر فيها منتخب إسبانيا على النمسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، حالة تحكيمية أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

واحتج نجوم منتخب إسبانيا على قرار الحكم، بعدما استطاع مارك كوكوريلا تسجيل الهدف الأول لصالح كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول، لكن قاضي المباراة قام برفضه بداعي وجود تدخل من قبل المدافع باو كوبارسي على حارس مرمى منتخب النمسا ألكساندر شلاجر، وهو قرار أيدته تقنية الفيديو المساعد "فار".

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف رأيه حول إلغاء هدف منتخب إسبانيا في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول بقوله: "نفذ لامين يامال ركلة ركنية إلى داخل منطقة مرمى منتخب النمسا حيث كان يقف باو كوبارسي أمام حارس المرمى ألكساندر شلاجر، والوقوف بحد ذاته ليس مخالفة، ومن حق أي لاعب أن يقف في المكان الذي يراه مناسباً، لكن عند وصول الكرة، قام مدافع إسبانيا بالارتقاء صوب منافسه".

وتابع: "استخدم باو كوبارسي ساعد وذراع يده اليسرى باتجاه اليد اليمنى للحارس التي تطاولت للوصول إلى الكرة، ما أدى إلى إضعاف قدرة ألكساندر شلاجر على الوصول إلى الكرة، بالإضافة إلى أن مدافع إسبانيا تابع اندفاعه نتيجة الارتقاء، ما جعله يصطدم بحارس المرمى الذي سقط داخل منطقة مرماه، وذهبت الكرة إلى مارك كوكوريلا الذي سجل هدفاً، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود مخالفة سبقت عملية التسجيل، وبالتالي قراره النهائي بإلغاء الهدف واحتساب خطأ لصالح حارس النمسا صحيح".