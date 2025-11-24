إلغاء نهائي دوري السلة المصري بعد 3 ساعات من الفوضى

أعلن طاقم التحكيم الأجنبي فوز الأهلي على الاتحاد السكندري بالانسحاب، وتتويجه بطلاً للدوري المصري المرتبط لكرة السلة لموسم 2025-2026، وذلك في المباراة، التي كانت مقررة إقامتها على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، غربي العاصمة القاهرة، في إياب الدور النهائي.

وجاء تتويج الأهلي باللقب، مساء الاثنين، بعد واقعة مؤسفة شهدتها كرة السلة المصرية، عندما رفض نادي الاتحاد السكندري خوض مباراته أمام الأهلي، والتي تأخر انطلاقها ثلاث ساعات عن الموعد المحدد لها، بسبب أحداث شغب جرت في مباراة الشباب بين الفريقين على الصالة نفسها، وأيضاً بسبب إبعاد جماهيره.

ورفض لاعبو الاتحاد السكندري خوض المباراة، وغادروا الصالة المغطاة بقرار من إدارة النادي، بعد تجاهل طلب النادي تأجيل المباراة 24 ساعة، ليمنح طاقم التحكيم مهلة للاعبي الاتحاد، تتمثل في 30 دقيقة، أعلن بعدها فوز الأهلي لعدم نزول المنافس إلى الصالة.

ويعود قرار إدارة الاتحاد السكندري إلى تأخر انطلاق المباراة من السابعة والنصف إلى العاشرة والنصف، وذلك بسبب قرار مفاجئ تمثل في إخلاء مدرجات الأهلي والاتحاد من الحضور الجماهيري بعد أحداث الشغب في مباراة الشباب، التي تبادل فيها لاعبو الفريقين التشابك بالأيدي، بالإضافة إلى هتافات جماهيرية مسيئة بعدما ألقى أحد لاعبي الاتحاد السكندري الكرة باتجاه مقاعد الأهلي، عقب نهاية المباراة بخسارة فريقه في الإياب.

وفي مباراة الشباب فاز الأهلي على الاتحاد بنتيجة (65-53) لتشهد الصالة الواقعة المؤسفة، وتطور الأمر ليشمل اعتداءات بين جماهير الناديين الموجودة في المدرجات، ليتدخل المنظمون ورجال الأمن للفصل بين الطرفين، قبل أن تتم تهدئة الأجواء بالفعل مع اتخاذ قرار بإقامة المباراة التالية بدون جماهير، وبدء إخلاء المدرجات، وهو ما استغرق وقتاً طويلاً وصل إلى أكثر من ساعتين، مما أدى في نهاية المطاف إلى رفض الاتحاد السكندري اللعب دون حضور جماهيري، وطلب تأجيل المباراة، ولكن قوبل طلبه بالرفض، ليقرر الانسحاب من اللقاء، فيما قرر اتحاد كرة السلة بدوره التمسك بإقامة المباراة في موعدها، ونزل طاقم التحكيم مع حضور لاعبي الأهلي في أرض الصالة المغطاة لإجراء عمليات الإحماء، فيما غادرت بعثة الاتحاد الصالة المغطاة رافضة خوض المباراة.

ووفقاً للانسحاب فقد جرى إعلان فوز الأهلي على الاتحاد السكندري في مجموع المباريات (3-1)، وحصده لقب بطل الدوري المصري المرتبط لكرة السلة، إذ فاز شباب الأهلي ذهاباً وإياباً، فيما خسر كبار الأهلي ذهاباً، وفازوا بانسحاب الفريق السكندري إياباً، فيما قرر اتحاد السلة إلغاء مراسم التتويج.